Соломия Витвицкая показала новые фото с сыном и рассказала о первых неделях материнства
Соломия Витвицкая обнародовала в сети фотографии с новорожденным сыночком - Устимом, а также поделилась подробностями того, как ее семья привыкает к новой жизни с малышом.
О признании телеведущей рассказывает Styler со ссылкой на ее сообщение в Instagram.
Какие фото с сыном показала Витвицкая
Телеведущая поделилась моментами своей новой повседневной жизни: прогулки с малышом, поездки в автомобиле и время дома.
Под постом она призналась, что вместе с мужем и малышом Устимом постепенно знакомится с новой для них реальностью.
"Я еще учусь быть мамой. Устим учится быть нашим сыном. А мы все трое - знакомимся с этой новой жизнью", - написала Соломия.
Ведущая рассказала о трудностях материнства
Среди новых для себя вызовов звезда украинского телевидения назвала грудное вскармливание. По ее словам, этот опыт сопровождается многочисленными вопросами и сомнениями.
"Грудное вскармливание тоже оказалось отдельной наукой: прикладывание, лактация, бессонные ночи, миллион вопросов и постоянное - а все ли я поступаю правильно?" - поделилась Соломия.
В то же время ведущая не скрывает, что, несмотря на трудности, чувствует себя счастливой.
"Видимо, главное, что я поняла за это время: не надо сразу все уметь. Надо просто быть рядом, слушать своего малыша и постепенно находить свой ритм. Мы еще адаптируемся. И это очень красивый, немного хаотичный и невероятно счастливый процесс", - отметила она.
Когда Витвицкая стала мамой и как выбрала имя для ребенка
20 июня Витвицкая официально вышла замуж за Алексея Ситайла. После церемонии она показала свадебный образ и рассказала о символике нарядов и кольца.
Впоследствии, в апреле 2026 года, ведущая сообщила, что ждет первенца и раскрыла, что у них родится мальчик.
Стала мамой впервые Витвицкая 26 сентября 2026 года. О рождении сына она сообщила в соцсетях, опубликовав фото из роддома вместе с мужем, военнослужащим Алексеем Ситайлом.
А позже, 28 сентября, телеведущая рассекретила и имя сына и объяснила его особое значение. По словам Витвицкой, оно связано с латинским словом justus "справедливый". Для семьи это приобрело особое значение, ведь профессиональная жизнь ее мужа связана с юстицией.
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