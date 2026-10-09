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Люди 09 жовтня 2026, 14:03

Соломія Вітвіцька показала нові фото із сином та розповіла про перші тижні материнства

Безсонні ночі та нові виклики стали частиною буднів телеведучої
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Соломія Вітвіцька із сином (фото: Styler)
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Соломія Вітвіцька оприлюднила в мережі світлини із новонародженим синочком - Устимом, а також поділилася подробицями того, як її родина звикає до нового життя з малюком.

Про зізнання телеведучої розповідає Styler із посиланням на її допис в Instagram.

Які фото із сином показала Вітвіцька

Телеведуча поділилася моментами зі свого нового повсякденного життя: прогулянки із малюком, поїздки в автомобілі та час удома.

Під дописом вона зізналася, що разом із чоловіком і малюком Устимом поступово знайомиться з новою для них реальністю.

"Я ще вчуся бути мамою. Устим вчиться бути нашим сином. А ми всі троє - знайомимосі із цим новим життям", - написала Соломія.

Соломія Вітвіцька із первістком (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Що ведуча розповіла про труднощі материнства

Серед нових для себе викликів зірка українського телебачення назвала грудне вигодовування. За її словами, цей досвід супроводжується численними запитаннями та сумнівами.

"Грудне вигодовування теж виявилося окремою наукою: прикладання, лактація, безсонні ночі, мільйон запитань і постійне - а чи все я роблю правильно?" - поділилася Соломія.

Соломія Вітвіцька розповіла про перші тижні материнства (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Водночас ведуча не приховує, що попри труднощі почувається щасливою.

"Мабуть, головне, що я зрозуміла за цей час: не треба одразу все вміти. Треба просто бути поруч, слухати свого малюка і поступово знаходити свій ритм. Ми ще адаптуємося. І це дуже красивий, трохи хаотичний і неймовірно щасливий процес", - зазначила вона.

Вітвіцька зі своїм сином (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Коли Вітвіцька стала мамою та як обрала ім'я для дитини

20 червня Вітвіцька офіційно вийшла заміж за Олексія Ситайла. Після церемонії вона показала весільний образ та розповіла про символіку вбрання й обручок.

Згодом, у квітні 2026 року, ведуча повідомила, що чекає на первістка і розкрила, що в них народиться хлопчик.

Стала мамою вперше Вітвіцька 26 вересня 2026 року. Про народження сина вона повідомила в соцмережах, опублікувавши фото з пологового разом із чоловіком, військовослужбовцем Олексієм Ситайлом.

Новонароджений син Соломії Вітвіцької (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

А пізніше, 28 вересня телеведуча розсекретила й ім'я сина та пояснила його особливе значення. За словами Вітвіцької, воно пов'язане з латинським словом justus -"справедливий". Для родини це набуло особливого значення, адже професійне життя її чоловіка пов'язане з юстицією.

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