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Російська співачка розповіла, як допомагала в РФ біженцям з Донбасу

STYLERПерсона    13.12.2018 - 12:50
Російська співачка розповіла, як допомагала в РФ біженцям з Донбасу
Фото: Колаж РБК-Україна

Гречка стверджує, що про конфлікт на сході України мало говорять і пишуть

Російська співачка і музикант Гречка розповіла, що знає про конфлікт на сході України і що думає з цього приводу. Виконавиця стверджує, що допомагала в РФ біженцям з Донбасу, передає Karabas Live.

Анастасія Іванова, більш відома під псевдонімом Гречка, вважає, що росіянам складно зрозуміти конфліктну ситуацію на Донбасі, оскільки про цю проблему мало говорять і пишуть.

"Це дуже прикро, але всі ми розуміємо, що відбувалося і відбувається. Ми розуміємо, що все зовсім не ок і треба допомагати людям. Коли почався весь движ, я була волонтером у своєму Кінгісеппі. Ми всім містом збирали подарунки для біженців, посилки для жителів Донбасу", - розповіла виконавиця.

Також дівчина додала, що завжди знаходилися люди, які щиро хотіли допомогти нужденним, а подібні волонтерські рухи проходили в багатьох містах Росії.

Нагадаємо, що російська рок-виконавиця Земфіра примудрилася потрапити в розшук за злісну несплату комунальних послуг.

Також ми писали, що Земфіра розкритикувала творчість Гречки і Монеточки.

А також повідомляли, що розповів Антон Слєпаков про новий альбом, стан музичної сцени сьогодні і власні слабкості.

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