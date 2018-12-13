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Российская певица рассказала, как помогала в РФ беженцам с Донбасса

STYLERПерсона    13.12.2018 - 12:50
Российская певица рассказала, как помогала в РФ беженцам с Донбасса
Фото: Коллаж РБК-Украина

Гречка утверждает, что о конфликте на востоке Украины мало говорят и пишут

Российская певица и музыкант Гречка рассказала, что знает о конфликте на востоке Украины и что думает по этому поводу. Исполнительница утверждает, что помогала в РФ беженцам с Донбасса, передает Karabas Live.

Анастасия Иванова, более известная под псевдонимом Гречка, считает, что россиянам сложно понять конфликтную ситуацию на Донбассе, поскольку о данной проблеме мало говорят и пишут.

"Это очень обидно, но все мы понимаем, что происходило и происходит. Мы понимаем, что все совсем не ок и надо помогать людям. Когда начался весь движ, я была еще волонтером в своем Кингисеппе. Мы всем городом собирали подарки для беженцев, посылки для жителей Донбасса", - рассказала исполнительница.

Также девушка добавила, что всегда находились люди, которые искренне хотели помочь нуждающимся, а подобные волонтерские движения проходили во многих городах России.

Напомним, что российская рок-исполнительница Земфира умудрилась угодить в розыск за злостную неуплату коммунальных услуг.

Также мы писали, что Земфира раскритиковала творчество Гречки и Монеточки.

А также сообщали, что рассказал Антон Слепаков о новом альбоме, состоянии музыкальной сцены сегодня и собственных слабостях.

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