Российская певица рассказала, как помогала в РФ беженцам с Донбасса

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Гречка утверждает, что о конфликте на востоке Украины мало говорят и пишут

Российская певица и музыкант Гречка рассказала, что знает о конфликте на востоке Украины и что думает по этому поводу. Исполнительница утверждает, что помогала в РФ беженцам с Донбасса, передает Karabas Live.

Анастасия Иванова, более известная под псевдонимом Гречка, считает, что россиянам сложно понять конфликтную ситуацию на Донбассе, поскольку о данной проблеме мало говорят и пишут.

"Это очень обидно, но все мы понимаем, что происходило и происходит. Мы понимаем, что все совсем не ок и надо помогать людям. Когда начался весь движ, я была еще волонтером в своем Кингисеппе. Мы всем городом собирали подарки для беженцев, посылки для жителей Донбасса", - рассказала исполнительница.

Также девушка добавила, что всегда находились люди, которые искренне хотели помочь нуждающимся, а подобные волонтерские движения проходили во многих городах России.

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