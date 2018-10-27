"Знав, що сили йдуть": вдова Караченцова розповіла про останні дні життя чоловіка

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Артист в останні дні життя не міг говорити

У п'ятницю, 26 жовтня, пішов з життя легендарний російський актор Микола Караченцов. Його смерть була викликана тривалою хворобою, яка супроводжувала його останні 30 років життя. Після смерті у актора залишилося багатомільйонна спадщина. Вдова Караченцова Людмила Поргіна відверто розповіла про останні дні життя чоловіка. Вона також зізналася, хто був вказаний у заповіті, передає "Російський Діалог".

Людмила Поргіна з гіркотою розповіла про самопочуття чоловіка за кілька днів до смерті.

"Він вже не розмовляв, бо сил не було, а так, очима кліпав, стискав руку. Тримався з останніх сил. Знав, що сили йдуть, але тримався. Все одно сподівався, що подолає", — додала вдова.

Фактично рахунки Караченцова залишилися без заощаджень через багаторічну боротьбу з онкологією. Не раз довелося сімейству Караченцовых звертатися за допомогою до благодійників, щоб мати можливість створювати умови для комфортного життя Миколи. У той же час у артиста залишалася у власності нерухомість: елітна квартира в Москві, приватний будинок у Підмосков'ї, де він проживав з 2005 року, а також будиночок в Болгарії.

Вдова Караченцова Людмила Поргіна в інтерв'ю розповіла, що незадовго до смерті артист оформив заповіт на свого сина Андрія.

"Він коли тільки сюди ліг, він оформив заповіт відразу ж на сина. Тому що зрозумів, що це може бути... може бути, як Господь вирішить. Він сказав: "я повинен бути спокійний, що я всі оформив папери". Він це зробив, поки лежав тут у лікарні", ‒ сказала вона.

Раніше повідомлялося, де і коли відбудуться похорони великого актора.

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Відео: (video.rbc.ua)