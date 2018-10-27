"Знал, что силы уходят": вдова Караченцова рассказала о последних днях жизни мужа

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Артист в последние дни жизни не мог говорить

В пятницу, 26 октября, ушел из жизни легендарный российский актер Николай Караченцов. Его смерть была вызвана продолжительной болезнью, которая сопровождала его последние 30 лет жизни. После кончины у актера осталось многомиллионное наследство. Вдова Караченцова Людмила Поргина откровенно рассказала о последних днях жизни супруга. Она также призналась, кто был указан в завещании, передает "Российский Диалог".

Людмила Поргина с горечью рассказала о самочувствии мужа за несколько дней до смерти.

"Он уже не разговаривал, потому что сил не было, а так, глазами моргал, руку сжимал. Держался из последних сил. Знал, что силы уходят, но держался. Все равно надеялся, что преодолеет", — добавила вдова.

Фактически счета Караченцова остались без сбережений из-за многолетней борьбы с онкологией. Не раз пришлось семейству Караченцовых обращаться за помощью благотворителей, чтобы иметь возможность создавать условия для комфортной жизни Николая. В то же время у артиста оставалась в собственности недвижимость: элитная квартира в Москве, частный дом в Подмосковье, где он жил с 2005 года, а также домик в Болгарии.

Вдова Караченцова Людмила Поргина в интервью рассказала, что незадолго до смерти артист оформил завещание на своего сына Андрея.

"Он когда только сюда лег, он завещание оформил сразу же на сына. Потому что понял, что это может быть… может быть, как Господь решит. Он сказал: "я должен быть спокоен, что я все бумаги оформил". Он это сделал, пока лежал здесь в больнице", ‒ сказала она.

Ранее сообщалось, где и когда пройдут похороны великого актера.

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Видео: (video.rbc.ua)