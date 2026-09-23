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Главная Тренды К 85-й годовщине трагедии: в Киеве презентуют роман Кузнецова "Бабий Яр"
Тренды 23 сентября 2026 · 14:02
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К 85-й годовщине трагедии: в Киеве презентуют роман Кузнецова "Бабий Яр"

Автор сбежал в Британию, чтобы мир узнал правду об аде оккупации столицы
Анна Шиканова Анна Шиканова Редактор Styler
К 85-й годовщине трагедии: в Киеве презентуют роман Кузнецова "Бабий Яр"

В Киеве презентуют новое издание романа "Бабий Яр" (скриншот)

В канун 85-й годовщины начала массовых расстрелов в Киеве презентуют новое украинское издание документального романа Анатолия Кузнецова "Бабий Яр". Полная версия книги, которую в свое время пыталась скрыть советская власть, вышла в издательстве "Фронезис".

Styler рассказывает детали про эту книгу со ссылкой на сообщение президента Еврейской конфедерации Украины Бориса Ложкина.

О чем "Бабий Яр"

В романе рассказывается о событиях 29 сентября 1941 года и двух годах нацистской оккупации Киева. Кузнецов, которому в начале оккупации было 12 лет, жил недалеко от Бабьего Яра и стал свидетелем событий, которые впоследствии легли в основу книги.

"Дед стоял посреди двора, напряженно прислушиваясь к какой-то стрельбе. - А ты знаешь, - сказал он с удивлением, - их не вывозят в Палестину. Их расстреливают", - привел Ложкин один из фрагментов романа.

По его словам, книга рассказывает не только о преступлениях нацистской оккупации, но и о том, "как память о преступлениях в Бабьем Яру сначала пытались стереть сами исполнители, а затем советские власти".

Кстати, ради обнародования полной версии романа без советской цензуры Кузнецову пришлось уехать в Великобританию.

К 85-й годовщине трагедии: в Киеве презентуют роман Кузнецова &quot;Бабий Яр&quot; Кто работал над книгой

Украинский перевод "Бабьего Яра" осуществил Олег Проценко. Новое издание проиллюстрировал украинский художник Матвей Вайсберг.

Книга вышла в свет при содействии Еврейской конфедерации Украины и Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

Издание также поддержали Ярослав и Станислав Гришины, семьи Юрия Будника, Александра Игнатенко и Александра Худолея.

"Бабий Яр" стал десятой юбилейной книгой серии "Еврейская библиотека".

Где и когда состоится презентация

Презентация нового издания состоится 30 сентября в 18:00 в киевском книжном магазине Readeat по адресу ул. Антоновича, 50. Для участия необходима предварительная регистрация .

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Теги: Бабий Яр Чтение
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