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Головна Тренди До 85-х роковин трагедії: у Києві презентують роман Кузнєцова "Бабин Яр"
Тренди 23 вересня 2026 · 14:02
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До 85-х роковин трагедії: у Києві презентують роман Кузнєцова "Бабин Яр"

Автор утік до Британії, щоб світ дізнався правду про пекло окупації столиці
Анна Шиканова Анна Шиканова Редактор Styler
До 85-х роковин трагедії: у Києві презентують роман Кузнєцова "Бабин Яр"

У Києві презентують нове видання роману "Бабин Яр" (скриншот)

Напередодні 85-х роковин початку масових розстрілів у Києві презентують нове українське видання документального роману Анатолія Кузнєцова "Бабин Яр". Повна версія книги, яку свого часу намагалася приховати радянська влада, вийшла друком у видавництві "Фронезис".

Styler розповідає деталі про цю книгу з посиланням на повідомлення президента Єврейської конфедерації України Бориса Ложкіна.

Про що "Бабин Яр"

У романі йдеться про події 29 вересня 1941 року та два роки нацистської окупації Києва. Кузнєцов, якому на початку окупації було 12 років, жив неподалік Бабиного Яру і став свідком подій, які згодом лягли в основу книги.

"Дід стояв посеред двору, напружено прислухаючись до якоїсь стрілянини. - А ти знаєш, - сказав він вражено, - їх не вивозять у Палестину. Їх розстрілюють", - навів Ложкін один із фрагментів роману.

За його словами, книга розповідає не лише про злочини нацистської окупації, а й про те, "як пам'ять про злочини у Бабиному Яру спочатку намагалися стерти самі виконавці, а потім радянська влада".

До речі, заради оприлюднення повної версії роману без радянської цензури Кузнєцову довелося виїхати до Великої Британії.

До 85-х роковин трагедії: у Києві презентують роман Кузнєцова &quot;Бабин Яр&quot;Хто працював над книгою

Український переклад "Бабиного Яру" здійснив Олег Проценко. Нове видання проілюстрував український художник Матвій Вайсберг.

Книга вийшла друком за сприяння Єврейської конфедерації України та Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

Видання також підтримали Ярослав та Станіслав Гришини, родини Юрія Будника, Олександра Ігнатенка та Олександра Худолея.

"Бабин Яр" став ювілейною десятою книгою серії "Єврейська бібліотека".

Де та коли відбудеться презентація

Презентація нового видання відбудеться 30 вересня о 18:00 у київській книгарні Readeat за адресою вул. Антоновича, 50. Для участі необхідна попередня реєстрація.

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Теги: Бабий Яр Читання
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