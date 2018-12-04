ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Ось це нежданчик: лідер Rammstein послав росіян на три літери (відео)

STYLERКурйози    04.12.2018 - 16:19
"Ось це нежданчик: лідер Rammstein послав росіян на три літери (відео)
Фото: колаж РБК-Україна

Ролик здобув величезну популярність та набрав понад мільйон переглядів

Вокаліст відомої німецької рок-групи Rammstein Тілль Ліндеманн, який нещодавно в Києві презентував авторський збірник поезії Messer та затримався в українській столиці, звернувся до росіян із новорічним посланням. Відповідне відео опублікував відомий епатажний російський музикант Сергій Шнуров у своєму Instagram.

Одразу зазначимо, що коректніше говорити не стільки про новорічне, скільки просто про послання.

 

Фото: скріншот instagram.com/shnurovs

Так, лідер групи "Ленінград" розповів підписникам у соцмережі, що "його приятель з Німеччини, який погано говорить російською" хоче привітати росіян із наступаючим Новим роком.

Після цього в кадрі з'являється Ліндеман та урочисто заявляє - "На-а-а-а х*й!"

Відео: instagram.com/shnurovs

Ролик здобув величезну популярність - менш ніж за 20 годин набрав більше мільйона переглядів, 232 тисяч "лайків" та кілька тисяч коментарів у Instagram Шнурова.

В коментах переважають захоплені відгуки щодо неупередженості та харизми німецького рокера. Подекуди зустрічаються і згадки про романтичні стосунки Тілля і української співачки Світлани Лободи:

"Я думаю, Тілль нормально російською говорить, його Лобода навчила, напевно";

"Ага, він шикарний, як завжди";

"Бл**ь який же він а**енний. Тілль, мають на увазі";

"Ось це нежданчик! Обожнюю Тілля"...

&quot;Ось це нежданчик: лідер Rammstein послав росіян на три літери (відео)

&quot;Ось це нежданчик: лідер Rammstein послав росіян на три літери (відео)

Скрин: instagram.com/shnurovs

Як повідомлялося раніше, відомий російський співак, лідер групи "Ленінград" Сергій Шнуров рассказал, що думає про заборону в'їзду в Україну росіян-чоловіків. Крім того, рокер пояснив причину своєї відмови від виступів в Україні.

Нагадаємо, що раніше Шнур присвятив вірш російської чиновниці після "молодіжного" скандалу.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна

"На Донбасі легко вбивати": в Україні гідно відповіли Шнурову віршем Лоза назвав Лорак, Басту і Шнурова "слабенькими вокалістами"
Новини України Сергей ШнуровсоцсетьТилль Линдеманн
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся