"Ось це нежданчик: лідер Rammstein послав росіян на три літери (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Ролик здобув величезну популярність та набрав понад мільйон переглядів

Вокаліст відомої німецької рок-групи Rammstein Тілль Ліндеманн, який нещодавно в Києві презентував авторський збірник поезії Messer та затримався в українській столиці, звернувся до росіян із новорічним посланням. Відповідне відео опублікував відомий епатажний російський музикант Сергій Шнуров у своєму Instagram.

Одразу зазначимо, що коректніше говорити не стільки про новорічне, скільки просто про послання.

Фото: скріншот instagram.com/shnurovs

Так, лідер групи "Ленінград" розповів підписникам у соцмережі, що "його приятель з Німеччини, який погано говорить російською" хоче привітати росіян із наступаючим Новим роком.

Після цього в кадрі з'являється Ліндеман та урочисто заявляє - "На-а-а-а х*й!"

Відео: instagram.com/shnurovs

Ролик здобув величезну популярність - менш ніж за 20 годин набрав більше мільйона переглядів, 232 тисяч "лайків" та кілька тисяч коментарів у Instagram Шнурова.

В коментах переважають захоплені відгуки щодо неупередженості та харизми німецького рокера. Подекуди зустрічаються і згадки про романтичні стосунки Тілля і української співачки Світлани Лободи:

"Я думаю, Тілль нормально російською говорить, його Лобода навчила, напевно";

"Ага, він шикарний, як завжди";

"Бл**ь який же він а**енний. Тілль, мають на увазі";

"Ось це нежданчик! Обожнюю Тілля"...

Скрин: instagram.com/shnurovs

Як повідомлялося раніше, відомий російський співак, лідер групи "Ленінград" Сергій Шнуров рассказал, що думає про заборону в'їзду в Україну росіян-чоловіків. Крім того, рокер пояснив причину своєї відмови від виступів в Україні.

Нагадаємо, що раніше Шнур присвятив вірш російської чиновниці після "молодіжного" скандалу.

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Відео: РБК-Україна