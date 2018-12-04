"Ось це нежданчик: лідер Rammstein послав росіян на три літери (відео)

Ролик здобув величезну популярність та набрав понад мільйон переглядів
Вокаліст відомої німецької рок-групи Rammstein Тілль Ліндеманн, який нещодавно в Києві презентував авторський збірник поезії Messer та затримався в українській столиці, звернувся до росіян із новорічним посланням. Відповідне відео опублікував відомий епатажний російський музикант Сергій Шнуров у своєму Instagram.
Одразу зазначимо, що коректніше говорити не стільки про новорічне, скільки просто про послання.
Фото: скріншот instagram.com/shnurovs
Так, лідер групи "Ленінград" розповів підписникам у соцмережі, що "його приятель з Німеччини, який погано говорить російською" хоче привітати росіян із наступаючим Новим роком.
Після цього в кадрі з'являється Ліндеман та урочисто заявляє - "На-а-а-а х*й!"
Відео: instagram.com/shnurovs
Ролик здобув величезну популярність - менш ніж за 20 годин набрав більше мільйона переглядів, 232 тисяч "лайків" та кілька тисяч коментарів у Instagram Шнурова.
В коментах переважають захоплені відгуки щодо неупередженості та харизми німецького рокера. Подекуди зустрічаються і згадки про романтичні стосунки Тілля і української співачки Світлани Лободи:
"Я думаю, Тілль нормально російською говорить, його Лобода навчила, напевно";
"Ага, він шикарний, як завжди";
"Бл**ь який же він а**енний. Тілль, мають на увазі";
"Ось це нежданчик! Обожнюю Тілля"...
Скрин: instagram.com/shnurovs
Як повідомлялося раніше, відомий російський співак, лідер групи "Ленінград" Сергій Шнуров рассказал, що думає про заборону в'їзду в Україну росіян-чоловіків. Крім того, рокер пояснив причину своєї відмови від виступів в Україні.
Нагадаємо, що раніше Шнур присвятив вірш російської чиновниці після "молодіжного" скандалу.
Відео: РБК-Україна