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Командир чорний від горя: бойовики "Л/ДНР" журяться про втрати (фото)

STYLERВійна    24.03.2019 - 18:41
Командир чорний від горя: бойовики "Л/ДНР" журяться про втрати (фото)
Фото: Бойовики на Донбасі

У мережі розповіли про поріділі лави терористів

Бойовики на Донбасі несуть великі втрати. Лави російсько-терористичних військ в боях проти українських військових порідшали на кілька "цінних" бойовиків "Л/ДНР". Як повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) на своїй сторінці в Facebook, 21 березня наш снайпер ліквідував ворожого кулеметника Всилия Вовкодава.

Зазначається, що другий окупант отримав важке поранення в голову.

У мережі сепаратисти і родичі бойовиків розповіли, що мова йде про "взводного" Дениса, який через поранення впав у кому.

Командир чорний від горя: бойовики &quot;Л/ДНР&quot; журяться про втрати (фото)

Фото: скрін facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz.7

"Командир чорний від горя", - йдеться в публікації. Також повідомляється, що терористи були з бандформувань в Стаханові Луганської області. Вовкодав - з Ірміно.

Командир чорний від горя: бойовики &quot;Л/ДНР&quot; журяться про втрати (фото)

Бойовик "Вася-кулеметник" (фото з соцмережі)

Бойовики зізнаються, що втрачають "кращих".

Командир чорний від горя: бойовики &quot;Л/ДНР&quot; журяться про втрати (фото)

Бойовики на Донбасі (фото: facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz.7)

Також у соцмережі сепаратисти пишуть про самогубства в лавах угруповань "Л/ДНР".

19 березня звів рахунки з життям бойовик Олексій Присяжнюк. Його мати переконана, що того довели до самогубства.

 

Бойовики на Донбасі несуть втрати (фото з соцмережі)

Додамо, що нещодавно на тимчасово окупованих територіях на Донбасі бойовики терористичних угруповань "Л/ДНР" у ході конфлікту між собою вбили генерала ЗС РФ.

Нагадаємо, що за 1,5 місяці в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі два снайпера ЗСУ ліквідували 12 бойовиків російсько-окупаційних військ.

Раніше ми писали про те, що російсько-окупаційні війська на Донбасі намагаються створити ілюзію одиничних, а не масових смертей бойовиків.

Як повідомлялося раніше, останнім часом жителі ОРДЛО почали масово зникати - бойовики викрадають переважно "валютних міняйл". У соціальних мережах все частіше описуються подібні інциденти, про яких розповідають самі налякані жителі окупованих територій на Донбасі.

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