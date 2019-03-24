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Командир черный от горя: боевики "Л/ДНР" сокрушаются о потерях (фото)

STYLERВойна    24.03.2019 - 18:41
Командир черный от горя: боевики "Л/ДНР" сокрушаются о потерях (фото)
Фото: Боевики на Донбассе

В сети рассказали о поредевших рядах террористов

Боевики на Донбассе несут большие потери. Ряды российско-террористических войск в боях против украинских военных поредели на несколько "ценных" боевиков "Л/ДНР". Как сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) на своей страничке в Facebook, 21 марта наш снайпер ликвидировал вражеского пулеметчика Всилия Волкодава.

Отмечается, что второй оккупант получил тяжелое ранение в голову. 

В сети сепаратисты и родственники боевиков рассказали, что речь идет о "взводном" Денисе, который из-за ранения впал в кому.

Командир черный от горя: боевики &quot;Л/ДНР&quot; сокрушаются о потерях (фото)

Фото: скрин facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz.7

"Командир черный от горя", - говорится в публикации. Также сообщается, что террористы были из бандформирований в Стаханове Луганской области. Волкодав - из Ирмино.

Командир черный от горя: боевики &quot;Л/ДНР&quot; сокрушаются о потерях (фото)

Боевик "Вася-пулеметчик" (фото из соцсети)

Боевики признаются, что теряют "лучших".

Командир черный от горя: боевики &quot;Л/ДНР&quot; сокрушаются о потерях (фото)

Боевики на Донбассе (фото: facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz.7)

Также в соцсети сепаратисты пишут о самоубийствах в рядах группировок "Л/ДНР".

19 марта свел счеты с жизнью боевик Алексей Присяжнюк. Его мать убеждена, что того довели до самоубийства. 

 

Боевики на Донбассе несут потери (фото из соцсети)

Добавим, что недавно на временно оккупированных территориях на Донбассе боевики террористических группировок "Л/ДНР" в ходе конфликта между собой убили генерала ВС РФ

Напомним, что за 1,5 месяца в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе два снайпера ВСУ ликвидировали 12 боевиков российско-оккупационных войск

Ранее мы писали о том, что российско-оккупационные войска на Донбассе пытаются создать иллюзию единичных, а не массовых смертей боевиков.

Как сообщалось ранее, в последнее время жители ОРДЛО начали массово исчезать - боевики похищают преимущественно "валютных менял". В социальных сетях все чаще описываются подобные инциденты, о которых рассказывают сами напуганные жители оккупированных территорий на Донбассе.

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