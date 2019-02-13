В зоне ООС ликвидировали российского генерала: что известно (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Разведка сообщает, что российские спецслужбы проводят в ОРДЛО ротацию

На Донбассе боевики террористических группировок "Л/ДНР" в ходе конфликта между собой убили генерала ВС РФ. Как рассказал военный ВСУ Максим, это произошло в районе Бахмутки, говорится в сюжете "5 канала".

Напомним, что этот населенный пункт является частью поселкового совета Зайцево, находится севернее временно оккупированной Горловки. Поселок входит в так называемую "серую зону".

По словам военного, террористы признавать убийство российского генерала из-за междоусобицы не желают и пытаются "повесить" вину на украинскую сторону. На этот счет у них ужа во всю работает пропаганда.

Видео: YouTube / 5 канал

Отметим, что 2 февраля один из пользователей соцсетей написал о том, что под Горловкой был тяжело ранен генерал ВС РФ из Москвы. Сообщалось, будто бы на Бахмутской трассе в его автомобиль попали из ПТУР.

Офицера оккупантов поместили в городскую больницу №2 и собирались переправить в РФ вертолетом с Ростова.

"Ответственность на себя взяли марсиане", - иронизирует в Facebook Александр Соколов.

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, руководство российских войск и прочих силовых ведомств РФ пытается усилить контроль за деятельностью российских оккупационных администраций и бандформирований в ОРДЛО.

Также сообщается, что ФСБ РФ активизировала работу по кадровым изменениям в "МГБ" боевиков - в частности, российские спецслужбы проводят там замену отдельных начальников на своих сотрудников.

Как сообщалось ранее, на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил военные ВСУ разгромили ДЗОТ российско-террористических войск на Ясиноватской развязке.

Также мы писали о том, что недавно писатель-террорист, пособник боевиков на Донбассе Захар Прилепин рассказал, сколько наемников из РФ приехало на оккупированные территории Донецкой и Луганской области с оружием.

Напомним, что на Донбассе под контроль ВСУ в 2018 году перешли очередные территории в районе прифронтовых "серых зон".