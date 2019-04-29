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Зайдуть по-крупному? В окупованому Луганську росіяни віджимають бізнес

STYLERВійна    29.04.2019 - 16:35
Зайдуть по-крупному? В окупованому Луганську росіяни віджимають бізнес
Фото: бойовики на Донбасі (strelkov.info)

В ОРДЛО скаржаться на свавілля росіян

На Донбасі в окупованому Луганську протягом останніх місяців росіяни активно скуповують бізнес, не гребуючи використовувати силові методи та "віджими". Про це йдеться в повідомленнях користувачів мережі з ОРДЛО. Відомий блогер Necro Mancer у Twitter прокоментував ситуацію лаконічним визначенням - "русский мир".

На питання підписника про те, чи готуються росіяни "заходити по-крупному", він висловив думку, що наразі йдеться про дрібниці.

Інший коментатор переконаний, що незабаром до розподілу бізнесу в захопленому бойовиками угруповання "ЛНР" приєднаються мародери, які обов'язково для себе встигнуть щось відірвати.

Блогер навів у мережі скрін оригіналу поста про скуповування росіянами бізнесу в Луганську.

"Щодо постів "Дух тверських боліт" про каравани та інше п'яне марення. Вже як пару місяців в Луганську росіяни скуповують бізнес. Ринки, валюта. Не без чорнухи причому", - написав користувач мережі з ніком Miron та додав, пояснивши: "Подекуди силою вирішили діяти. Вибачте, докладно не буду писати".

Зайдуть по-крупному? В окупованому Луганську росіяни віджимають бізнесЗайдуть по-крупному? В окупованому Луганську росіяни віджимають бізнесСкрін: twitter.com/666_mancer

Нагадаємо, нещодавно жителі ОРДЛО почали скаржитися в мережі на те, що у захопленій бойовиками "ДНР" Макіївці стали масово зникати люди. Зазначається, що всі зниклі займалися обміном валюти.

Як повідомлялося раніше, нещодавно бойовики на Донбасі влаштували у Донецьку і Луганську виставку "агресії Збройних сил України" проти мешканців ОРДЛО, але знову зганьбилися, виставивши в якості експонатів російські ракети.

Також ми писали про те, що раніше один з учасників угруповання "ДНР" розкрив невідомі донедавна деталі захоплення тимчасово окупованого тепер Донецька.

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