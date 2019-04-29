Зайдут по-крупному? В оккупированном Луганске россияне отжимают бизнес

Фото: боевики на Донбассе (strelkov.info)

В ОРДЛО жалуются на беспредел россиян

На Донбассе в оккупированном Луганске в течение последних месяцев россияне активно скупают бизнес, не гнушаясь использовать силовые методы и "отжимы". Об этом говорится в сообщениях пользователей сети из ОРДЛО. Известный блогер Necro Mancer прокомментировал в Twitter ситуацию лаконичным определением - "русский мир".

На вопрос подписчика о том, готовятся ли россияне "заходить по-крупному", он высказал мнение, что пока речь идет о мелочевке.

Другой комментатор убежден, что вскоре к распределению бизнеса в захваченном боевиками группировки "ЛНР" присоединятся мародеры, которые обязательно для себя успеют что-нибуть оторвать.

Блогер привел в сети скрин оригинала поста о скупке россиянами бизнеса в Луганске.

"Насчет постов "Дух тверских болот" про караваны и прочий пьяный бред. Уже как пару месяцев в Луганске россияне скупают бизнес. Рынки, валюта. Не без чернухи причем", - написал пользователь сети с ником Miron и добавил, пояснив: "Кое-где силой решили действовать. Извините, подробно не буду писать".

Скрин: twitter.com/666_mancer

Напомним, недавно жители ОРДЛО начали жаловаться в сети на то, что в захваченной боевиками "ДНР" Макеевке стали массово исчезать люди. Отмечается, что все пропавшие занимались обменом валюты.

Как сообщалось ранее, недавно боевики на Донбассе устроили в Донецке и Луганске выставку "агрессии Вооруженных сил Украины" против жителей ОРДЛО, но снова опозорились, выставив в качестве экспонатов российские ракеты.

Также мы писали о том, что ранее один из участников группировки "ДНР" раскрыл неизвестные до недавнего времени детали захвата временно оккупированного теперь Донецка.