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"Творится беспредел": боевик "ДНР" рассказал новые подробности захвата Донецка

STYLERВойна    24.11.2018 - 19:20
"Творится беспредел": боевик "ДНР" рассказал новые подробности захвата Донецка
Фото: Пророссийский митинг в Донецке 16 марта 2014 года, организованный сепаратистскими организациями (РБК-краина)

Террорист рассказал о пьянстве боевиков в здании ОГА во время захвата и о грабежах

Один из участников террористической группировки ДНР, который служит во вражеских отрядах минометчиком с 2014 года, раскрыл неизвестные до недавнего времени детали захвата временно оккупированного теперь Донецка. Видео с тем, где боевик рассказывает о наболевшем, опубликовано в  Twitter блогером "Necro Mancer".

Мужчина рассказывает, что с самого начала проявления агрессии Россией осознавал, что творится беспредел, что ДНР – это ничто, и, тем не менее, до сих пор убежден, что в Украине продолжает происходить что-то ужасное и "ДНР" нужно стать частью РФ.

Террорист также озвучил еще любопытные детали событий во время захвата здания донецкой ОГА: он видел на каждом этаже административного здания полевых командиров, которые пьянствовали с женщинами. В то время деньгами их снабжал экс-нардеп Олег Царев, который привозил средства прямо в ОГА.

А еще в видео можно слышать рассказ о повальном воровстве и грабежах.

Например, из одного из банков просто так и без каких-либо препятствий было вывезено восемь миллионов долларов "Ташкенту". Позже, по приказу Захарченко, за это в подвал посадили восьмерых боевиков, которые были к этому причастны.

Далее участник "ДНР" рассказал о побеге из Славянска, и о том, что не понимает, как ВСУ их не уничтожили.

Автор видео затронул также и тему последних “выборов” непризнанной республики. Как оказалось, явку на них существенно завысили.

В своем монологе мужчина подчеркнул тот факт, что на Донбассе террористами командуют российские офицеры. "Прославляя" Игоря Гиркина, интервьюер пожаловался, что после первого главаря в Донецк "присылают совсем никаких", которые заставляют “красить от обеда до забора”. Интересно, что  "ДНР" боевик по сути своей не признает и уверен, что благополучного будущего у нее нет.

В завершение участник террористической группировки рассказал, что сейчас в Донецк якобы вернулась Партия регионов и хочет присоединения к РФ.

Видео: боевик "ДНР" рассказывает подробности о захвате Донецка (twitter.com/666_mancer)

Ранее мы писали о том, как переселенка рассказала о методах пропаганды в "ДНР".

Напомним, сообщалось, что Amazon уличили в продаже товаров с символикой "ДНР".

А также писали о том, что житель Донецка рассказал о жутких зверствах в "ДНР".

Видео: РБК-Украина 

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