"Твориться беззаконня": бойовик "ДНР" розповів нові подробиці захоплення Донецька

Фото: Проросійський мітинг у Донецьку 16 березня 2014 року, організований сепаратистськими організаціями (РБК-україна)

Терорист розповів про пияцтво бойовиків у будівлі ОДА під час захоплення і про грабежі

Один з учасників терористичної угруповання ДНР, який служить у ворожих загонах мінометником з 2014 року, розкрив невідомі донедавна деталі захоплення тимчасово окупованого тепер Донецька. Відео з тим, де бойовик розповідає про наболіле, опубліковано в Twitter блогер "Necro Mancer".

Чоловік розповідає, що з самого початку прояву агресії Росією усвідомлював, що твориться беззаконня, що ДНР – це ніщо, і, тим не менш, до цих пір переконаний, що в Україні продовжує відбуватися щось жахливе і "ДНР" потрібно стати частиною РФ.

Терорист також озвучив ще цікаві деталі подій під час захоплення будівлі донецької ОДА: він бачив на кожному поверсі адміністративної будівлі польових командирів, які пиячили з жінками. У той час грошима їх постачав екс-нардеп Олег Царьов, який привозив кошти прямо в ОДА.

А ще в відео можна чути розповідь про повальне крадіжки і грабежі.

Наприклад, з одного з банків просто так і без яких-небудь перешкод було вивезено вісім мільйонів доларів "Ташкенту". Пізніше, за наказом Захарченка, за це посадили в підвал вісьмох бойовиків, які були до цього причетні.

Далі учасник "ДНР" розповів про втечу з Слов'янська, і про те, що не розуміє, як ЗСУ їх не знищили.

Автор відео торкнувся також і теми останніх виборів невизнаної республіки. Як виявилося, явку на них суттєво завищили.

У своєму монолозі чоловік підкреслив той факт, що на Донбасі терористами командують російські офіцери. "Прославляючи" Ігоря Гиркина, інтерв'юер поскаржився, що після першого ватажка в Донецьк "надсилають зовсім ніяких", якi змушують "фарбувати від обіду до паркану". Цікаво, що "ДНР" бойовик по суті своєї не визнає і впевнений, що благополучного майбутнього у неї немає.

На завершення учасник терористичної угруповання розповів, що зараз в Донецьк нібито повернулася Партія регіонів і хоче приєднання до РФ.

Коли ми 3й раз взяли адміністрацію, на всіх поверхах був свій польовий командир, який нікого туди не пускав, крім своїх. Кожен віджав собі поверх. Бухали коньяк з дівками на колінах. Царьов їм гроші привозив https://t.co/YwxsGmotQ3 #мемуары #Донецк pic.twitter.com/UeYFGhnvSi — Necro Mancer (@666_mancer) November 23, 2018

Відео: бойовик "ДНР" розповідає подробиці про захоплення Донецька (twitter.com/666_mancer)

Раніше ми писали про те, як переселенка розповіла про методи пропаганди в "ДНР".

Нагадаємо, повідомлялося, що Amazon викрили в продаж товарів з символікою "ДНР".

А також писали про те, що житель Донецька розповів про страшні звірства в "ДНР".

Відео: РБК-Україна