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Частину Україну заллє дощами: синоптики оновили прогноз

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Вівторок 19 липня 2022 19:30
Частину Україну заллє дощами: синоптики оновили прогноз Фото: Погода в Україні принесе сильні дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні зміниться під впливом атмосферних фронтів і спекотного антициклону з Центральної Європи. 20 липня деякі області охопить дощами, а в інших - підвищиться температура.

Читайте нижче в матеріалі Styler детальний прогноз погоди.

Прогноз на 20 липня

Синоптик Наталка Діденко повідомила, що спекотне "західноєвропейське" повітря у середу, трохи "дихне й на нас".

До +30 градусів ймовірно у західних областях України (окрім Волині та Рівненщини, де повітря очікується трохи свіжіше) та на південному заході.

У північних областях буде комфортно, +20+26 градусів. У східних, центральних областях та на Півдні України передбачається +25+29 градусів.

Опади ймовірні на Чернігівщині, Сумщині, а ввечері у середу ще й на Харківщині та Полтавщині. Тут "хвіст атмосферного фронту лине періодичними грозовими дощами".

Прогноз для Києва на середу

У Києві 20-го липня стане тепліше, очікується вдень до +24+25 градусів. Серйозний дощ у столиці завтра - навряд чи, проте є ймовірність невеликих опадів.

В Укргідрометцентрі прогнозують сильні дощі на південному сході країни. Дивіться нижче карту погоди на завтра:

Частину Україну заллє дощами: синоптики оновили прогноз

Фото: Погода в Україні 20 липня (meteo.gov.ua)

Що далі буде з погодою

Синоптики прогнозують, що до кінця тижня (судячи за даним для Києва) може повернутися спека вище +30 градусів.

Частину Україну заллє дощами: синоптики оновили прогноз

Скріншот: Прогноз для Києва на 10 днів (gismeteo.ua)

Раніше ми писали, що насувається магнітна буря.

Також повідомлялося, що над Києвом розкинулася подвійна веселка.

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