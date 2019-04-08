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Без грошей і без покупки: експерти розповіли, як правильно повертати куплені товари

STYLERЖиття    08.04.2019 - 17:02
Без грошей і без покупки: експерти розповіли, як правильно повертати куплені товари
Як повернути товар в магазин правильно (Колаж РБК-Україна)

Фахівці пояснили, що потрібно зробити обов'язково при поверненні товару в магазин

Експерти пояснили українцям, як потрібно правильно повертати вже куплені товари. Вони попередили, що магазини можуть залишити покупця і без грошей за товар і без самої покупки. Про це розповідає "Сьогодні".

Фахівці попередили, що при поверненні покупки потрібно вимагати від продавця документ, який підтверджує операцію, інакше можуть виникнути проблеми.

Одна з покупців придбала туфлі, але пізніше зрозуміла, що вони їй не підходять і у встановлений законом термін, а це - два тижні, вона повернула покупку в магазин.

"Оформила всі папери на повернення. Мені сказали, що повернуть гроші на карту. Минув тиждень, два, три – мені ніхто гроші не повертав. Я знову звернулася в цей магазин, мені сказали: треба ще почекати. Минуло ще два місяці – ні грошей, ні туфель", - розповіла жінка.

Без грошей і без покупки: експерти розповіли, як правильно повертати куплені товари

Повернути можна навіть ті товари, які були куплені в магазині конфіскату (pixabay.com)

Як пояснили захисники прав споживачів, вона зробила саму поширену помилку – не вимагала документ, який би підтверджував операцію повернення. Вони розповіли, що відсутність чека – це обман.

"Повинен бути чек про наміри повернення грошей. Навіть якщо ви розраховувалися за допомогою терміналу, в ньому проводиться операція "повернення грошей" – і відразу буде чек. Якщо чека не дали – це просто обман", – пояснив заступник виконавчого директора громадської організації союзу споживачів України Михайло Шарко.

Крім того, якщо магазин відмовляється оформити повернення товару та повернути за неї кошти протягом 14 днів після здійснення покупки – це порушення закону. У такому випадку потрібно викликати поліцію і писати заяву, так як були порушені права споживача. Також можна звернутися в Госпродпотребслужбу.

Як повернути гроші за товар (YouTube/Сьогодні)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що українцям розповіли, як визначити зіпсований сир.

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