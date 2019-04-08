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Без денег и без покупки: эксперты рассказали, как правильно возвращать купленные товары

STYLERЖизнь    08.04.2019 - 17:02
Без денег и без покупки: эксперты рассказали, как правильно возвращать купленные товары
Как вернуть товар в магазин правильно (Коллаж РБК-Украина)

Специалисты объяснили, что нужно сделать обязательно при возврате товара в магазин

Эксперты объяснили украинцам, как нужно правильно возвращать уже купленные товары. Они предупредили, что магазины могут оставить покупателя и без денег за товар и без самой покупки. Об этом рассказывает "Сегодня".

Специалисты предупредили, что при возврате покупки нужно от продавца потребовать документ, который подтверждает операцию, иначе могут возникнуть проблемы.

Одна из покупательниц приобрела туфли, но позже поняла, что они ей не подходят и в установленный законом срок, а это - две недели, она вернула покупку в магазин.

"Оформила все бумаги на возврат. Мне сказали, что вернут деньги на карту.  Прошла неделя, две, три – мне никто деньги не возвращал. Я обратилась снова в этот магазин, мне сказали: нужно еще подождать. Прошло еще два месяца – ни денег, ни туфлей", - рассказала женщина.

Без денег и без покупки: эксперты рассказали, как правильно возвращать купленные товары

Вернуть можно даже те товары, которые были куплены в магазине конфиската (pixabay.com)

Как объяснили защитники прав потребителей, она совершила самую распространенную ошибку – не потребовала документ, который бы подтверждал операцию возврата. Они рассказали, что отсутствие чека – это обман.

"Должен быть чек о намерениях возврата денег. Даже если вы рассчитывались с помощью терминала, в нем проводится операция "возврат денег" – и сразу будет чек. Если чека не дали – это просто обман", – объяснил заместитель исполнительного директора общественной организации союза потребителей Украины Михаил Шарко.

Кроме того, если магазин отказывается оформить возврат товара и вернуть за нее средства в течении 14 дней после совершения покупки – это нарушение закона. В таком случае нужно вызывать полицию и писать заявление, так как были нарушены права потребителя. Также можно обратиться в Госпродпотребслужбу.

Как вернуть деньги за товар (YouTube/Сегодня)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что украинцам рассказали, как определить испорченный сыр.

А также рассказывали о том, что появился прогноз о подорожании продуктов после выборов – что ожидает украинцев.

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