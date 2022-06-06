"Душа лежить тільки до українського зараз": Qatoshi про хіт "Допоможе ЗСУ", війну і волонтерство

Напевно немає нікого, хто б не чув слова "орка тіло ляже в ґрунт - допоможе ЗСУ!". Ця фраза належить чернівецькому артисту Qatoshi (Миколі Сопронюку), чий трек Допоможе ЗСУ вже більше місяця тримається у трендах українського YouTube, а також "розриває" чарти Spotify, Apple Music і є мегапопулярним у TikTok.

Але не лише піснями живе Qatoshi. Styler поспілкувався з Миколою про феномен треку, війну і про те, як він допомагає українській армії.

Допоможе ЗСУ - один з найбільших хітів війни за незалежність України

Микола Сопронюк народився 19 грудня 1993 року в Чернівцях. Навчався у місцевій гімназії №4, а вищу освіту отримав в Чернівецькому національному університеті на спеціальності "Міжнародні відносини".

Він зізнається, що мріяв мати справу з музикою ще з дитинства, але наважився записати першу пісню лише у 2020 році. Тоді вийшов його російськомовний трек Чувствуй стиль.

Qatoshi (фото з особистого архіву артиста)

Після низки російськомовних пісень у Qatoshi в жовтні 2021 року з'явився україномовний трек Панночка, який набув неабиякої популярності.

Але апогеєм успіху чернівецького репера і засновника одного з найбільших українських Instagram-каналів NAPROCENTE (який зараз переріс у цілий молодіжний рух) на сьогодні є саме пісня Допоможе ЗСУ.

"Ми хотіли зробити трек, який підійме дух українців. Зроблений він буквально за три дні в альтанці біля будинку", - зізнається Коля.

Композиція увірвалась у музичні чарти (станом на початок червня 2022 року трек займає 6 місце у Viral 50 Ukraine від Spotify, 7 місце у Top 200 від Shazam, входить у топ-10 чарту Apple Music, а також №5 серед найпопулярніших музичних відео на YouTube).

При цьому, всього за кілька днів після виходу ця пісня очолила Top 100: Ukraine від Apple Music, де лідирувала майже два тижні. Цей факт ставить Qatoshi в один ряд, наприклад, з Kalush Orchestra, Go-A та іншими українськими топ-зірками.

"Не очікували, що трек піде аж так далеко", - зізнається Сопрунюк.

Але в той же час артист каже: "найприємніше бачити, як військовослужбовці знімають відео під Допоможе ЗСУ, і слова, які вони пишуть".

"Підтримку від них отримали колосальну", - додає він.

Qatoshi (фото з особистого архіву артиста)

Зауважимо, що пісня просто "розірвала" TikTok. Там українські юзери активно використовують приспів треку ("орка тіло ляже в ґрунт - допоможе ЗСУ!") у якості підложки до відео знищення нашими воїнами росіян і їхньої техніки.

Крім того, трек використовували у себе в профілях новинні ресурси, а також офіційні сторінки Збройних сил України та Міністерства оборони.

Днями Qatoshi і Chico презентували трек наживо у Києві на благодійному концерті "100 днів незламності України. Музика, народжена війною". Метою заходу було зібрати кошти для потреб ЗСУ.

Сам Qatoshi зі своїми чернівецькими колегами, до речі, з перших днів повномасштабного вторгнення займаються волонтерською діяльністю.

"З перших днів наш склад магазину став гуманітарним складом: збирали все туди, відправляли по містах. Жека (Євген Косов - ред.), який зі мною в NAPROCENTE, їздив в гарячі точки. Разом з нашими друзями відвозили автомобілі, які закупляли за зібрані нами й нашими друзями кошти. Зараз планується новий виїзд (спільно з міськрадою та колегами по волонтерству) для передачі машин на схід", - говорить Коля.

Qatoshi (фото з особистого архіву артиста)

Ну а щодо творчості, то, звісно ж, зупинятися артист теж не планує.

"Випустимо ще два релізи скоро. Вони теж будуть україномовними. Душа лежить тільки так зараз", - зізнається музикант.