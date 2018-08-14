"Фільм про василя Стуса, а не Медведчука": син дисидента висловився про скандал і роль адвоката у справі батька

Колаж: РБК-Україна

Дмитро Стус пояснює, що роль адвоката у справі Василя Стуса суперечлива

Син відомого українського поета-дисидента Василя Стуса Дмитро попередив, що не буде в судовому порядку домагатися заборони на показ фільму про свого батька, навіть якщо в його фінальну версію включать епізод за участю адвоката Віктора Медведчука. Про це письменник і літературознавець Дмитро Стус повідомив у коментарі STYLER.

"Це все проблеми і рішення авторів. Та й взагалі, фільм про Стуса, а не Медведчука", — каже Дмитро.

Проте від своїх попередніх слів Дмитро не відмовляється — він не дасть авторських прав знімальній групі на використання творів Василя Стуса.

Що ж стосується права на використання імені батька у фільмі Дмитро відповідає: "Я ніяких дозволів не давав, і не думаю, що маю якісь права на таку заборону".

Дмитро Стус (кадр з відео: facebook.com/stusfilm)

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, мовляв, це сім'я покійного дисидента "виступила проти" включення скандального епізоду з Медведчуком у вже готовий фільм "Стус". Однак Дмитро підкреслює, що жодного тиску чи прохання з цього питання з його боку не було.

"Приблизно рік тому, мене попросили зустрітися з режисером і ще якимось чоловіком. Я зустрівся. Мені запропонували бути консультантом у фільмі про Стуса, художньому фільмі. Я сказав, що без прочитання сценарію я не готовий давати відповідь. Після прочитання сценарію я відмовився від пропозиції, але погодився приватно пояснити проблемні моменти судових процесів, за умови, що це залишиться на рівні робочих матеріалів і не зливатиметься у ЗМІ чи соціальні мережі. Моя відмова пов'язана з етичними міркуваннями та відверто слабким сценарієм", — розповів Дмитро.

При цьому ніяких конкретних побажань до готового сценарію у Дмитра не було.

"Ніяких побажань не було. А останній раз зі знімальною групою спілкувався приблизно рік тому", — пояснює Дмитро Стус.

Давати ж конкретну позицію про роль Віктора Медведчука у фінальній справі В. Стуса Дмитро і сам не береться — багато протиріч.

"Я вже дуже втомився від цієї теми, яка піднімається напередодні кожних виборів вже 15 років. Роль Медведчука дуже прикра. Інша річ, що я скрізь наголошую, що окрім цього були рецензії і замовні статті українських літературознавців, листи громадськості з осудом і т.п. З самим Медведчуком я ніколи не зустрічався, а напередодні цієї ситуації (ред. — скандалу з вирізаною сценою суду з фільму "Стус") ні з ким з членів групи не розмовляв", — розповідає Дмитро Стус в коментарі STYLER.

Дмитро Стус про суд і роль адвоката (відео: facebook.com/stusfilm)

Нагадаємо, нещодавно розгорівся скандал навколо видалення з фільму "Стус" сцени фінального суду над Василем Стусом у 1980 році. Адвокатом дисидента тоді виступив Віктор Медведчук — відомий сьогодні українських політик і олігарх.

Відомо, що за рішенням закритого суду українського поета засудили до 10 років примусових робіт і 5-ти років у виправно-трудовій колонії в Пермській області. Із заслання Василь Стус вже не повернувся — поет помер 4 вересня 1985 року.

Ще досі історикам складно визначити роль Медведчука у справі Стуса. Так, деякі адвокати стверджують, що Медведчук не скористався допустимими "пробілами" в радянському законодавстві на захист Стуса. Більше того, він сам прийняв сторону обвинувачення. Інші ж дослідники пояснюють, що при існуючому в той час режимі Медведук не міг відхилитися від "установки зверху".

Віктор Медведчук (фото: vybor.ua)

Про те, що даний епізод видалили з фільму стало відомо після повідомлення українського актора Геннадія Попенка. У своєму пості на facebook-сторінці Попенко повідомив: "За словами учасників знімального процесу "продюсерам подзвонили з адміністрації Медведчука" і сказали, що якщо вони хочуть зняти картину, не хочуть провокацій, то потрібно прибрати сцену суду над Стусом".

А ось режисер фільму про василя Стуса Роман Бровко заявив, що про рішення прибрати скандальний епізод з фінальної кінострічки було відомо ще в квітні 2018 року. І пов'язані ці рішення з хронометражем.

"Сценарні скорочення відбулися в середині квітня, і про це стало відомо всій групі, без винятку. На той момент з цим погодилася вся група і гострих заперечень не було. Ніхто цього не приховував і я неодноразово заявляв про це в ЗМІ, починаючи з квітня. Тому коментарі "випадково дізналися", "вирізали без попередження" не зовсім об'єктивні", — пише на своїй facebook-сторінці Роман Бровко.

Режисер фільму "Стус" Роман Бровко (фото: facebook.com/roman.brovko)

"Стосовно хронометражу і бюджету теж правда. Передостання версія сценарію була близько 180 хвилин. Скорочувати сценарій доводилось об’єктивно. Є хронометраж фільму - 100 хвилин, який не можна перевищувати, бо кінотеатри не надто охоче беруть такі фільми в прокат. Є бюджет, котрий теж дає можливість відзняти далеко не все. З крайньої версії сценарію прибрали більш ніж 20 сцен, не лише суд, а й інші важливі сцени. Хоча всі говорили лише про скорочення суду. Знову повторю, ми це не приховували, а заявили в мас-медіа ще в кінці квітня", — пояснює конфліктну ситуацію режисер Роман Бровко.

Тут слід зазначити, що раніше голова Держкіно Пилип Іллєнко сказав, що затверджений з Держкіно сценарій містив у собі сцени з Медведчуком.

"У сценарії, який виграв конкурс і отримав державне фінансування, сцени з адвокатом Василя Стуса були присутні і займали значне місце за обсягом і змістом", — сказал Пилип Іллєнко.

За словами Іллєнка, у нього поки немає доказів того, що хтось якимось чином втручався у створення фільму "Стус".

"Я поки не можу довести і не маю доказів того, що конкретно хтось втручався у фільм. Я думаю, що це питання треба задати авторам фільму. Запитати, чи був на них тиск чи не було", — прокоментував STYLER ситуацію голова Держкіно.

Що стосується ролі Медведчука, то Роман Бровко підтверджує слова Дмитра Стуса — син дисидента не вимагав не включати сцени суду з адвокатом Медведчуком у фільм. Дмитро лише пояснював, що в цьому моменті є багато морально-етичних питань, які складно об'єктивно показати.

"Готуючись до зйомок фільму про Стуса, ми проводили дуже багато зустрічей зі свідками подій, що відбувалися також зустрічі з Дмитром Стусом... Продюсер фільму хотів підстрахуватися і заздалегідь узгодити на папері всі неоднозначні моменти з нащадком Стуса, щоб потім не було подібних неприємних ситуацій... Серед них — навмисне загострення теми судового процесу над Василем Стусом вже кільканадцятий раз, а саме загострення дебатів навколо постаті В. Медведчука. Дмитро Стус дав зрозуміти, що сам В. Медведчук зустрічався з їх родиною і давав власну оцінку цій ситуації, нібито пояснюючи, що не міг вплинути на хід суду, рішення було політичне і відоме заздалегідь. Все було вирішено в ЦК Компартії. Тож, було сказано, що більше запитань не до адвоката, а до інших, нібито «порядних людей», які свідчили проти Василя Стуса. І це черговий скандал, який з етичних питань намагаються обійти, звалюючи провину лише на одного адвоката. Деякі сцени варто показувати або повністю, або не показувати взагалі. Якщо не можна розказати їх об’єктивно", — каже Роман Бровко.

Василь Стус з дружиною Валентиною Попелюх та сином Дмитром

Режисер також уточнив, що знімальна група намагалася вийти на контакт з Медведчуком.

"Тому, були встановлені деякі етичні межі, які нам не варто перетинати, створюючи фільм... Щодо теми суду і постаті Медведчука, то ця ситуація була досить неоднозначною. Деякі сцени не розкривали глядачеві нічого нового, адже про це вже писали в різних виданнях. Були сцени спілкування Стуса і Медведчука в слідчому ізоляторі, але розмова була за закритими дверима, і можна тільки здогадуватися, про що йшлося. Сказане один на один було відомо лише В. Стусу і його адвокату.

Від нашої студії були спроби вийти на контакт з прес службою В. Медведчука, для з’ясування об’єктивних деталей, але зустріч так і не відбувалася. Прес-служба повідомила про неможливість зустрічі через значну зайнятість, до того ж вислали нам лінк, в якому було велике інтерв’ю В.Медведчука відносно суду, всієї ситуації і його особистої позиції. Позиції, озвученні в статті, абсолютно збігалися з тим, що заявляв Дмитро Стус. Головний акцент Дмитра Стуса на тому, що сам Василь Стус визнав, що жоден радянський адвокат не міг йому допомогти, і тому нібито претензії особисто до В. Медведчука не має. В таких умовах ми не могли включити до фільму деякі сцени, котрі були плодом творчої фантазії. Як юридично освідченні люди, ми розуміли, що це юридичний капкан, де до кожної вигаданої фрази можна причепитися, нібито-то цього не було, інформація не відповідає дійсності, і факти перекрученні. В такій ситуації ми піддали би фільм загрозі існування і виходу на екрани", — пояснює ситуацію з вирізаними епізодами режисер фільму про Василя Стуса.

Зазначимо, що після того, як скандал набрав обертів, знімальна група повідомила, що поверне сцену суду над Василем Стусом з участю його адвоката Віктора Медведчука.

У свою чергу адвокат Віктора Мадведчука заявив, що подасть до суду "у разі виходу в прокат фільму "Стус" з недостовірною інформацією про В. Медведчука".

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