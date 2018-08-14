"Фильм о Стусе, а не Медведчуке": сын диссидента высказался о скандале и роли адвоката в деле отца

Коллаж: РБК-Украина

Дмитрий Стус объясняет, что роль адвоката в деле Василия Стуса противоречива

Сын известного украинского поэта-диссидента Василия Стуса Дмитрий предупредил, что не будет в судебном порядке добиваться запрета на показ фильма о своем отце, даже если в его финальную версию включат эпизод с участием адвоката Виктора Медведчука. Об этом писатель и литературовед Дмитрий Стус сообщил в комментарии STYLER.

"Это все проблемы и решения авторов. Да и вообще, фильм о Стусе, а не Медведчуке", — говорит Дмитрий.

Однако от своих предыдущих слов Дмитрий не отказывается — он не даст авторских прав съемочной группе на использование произведений Василия Стуса.

Что же касается права на использование имени отца в фильме Дмитрий отвечает: "Я никаких разрешений не давал, и не думаю, что имею какие-то права на подобный запрет".

Дмитрий Стус (кадр из видео: facebook.com/stusfilm)

Ранее в СМИ появилась информация, мол, это семья покойного диссидента "выступила против" включения скандального эпизода с Медведчуком в уже готовый фильм "Стус". Однако Дмитрий подчеркивает, что никакого давления или просьбы по этому вопросу с его стороны не было.

"Примерно год назад, меня попросили встретиться с режиссером и еще каким-то мужчиной. Я встретился. Мне предложили быть консультантом фильма о Стусе, художественном фильме. Я сказал, что без прочтения сценария я не готов давать ответ. После прочтения сценария я отказался от предложения, но согласился в частном порядке объяснить проблемные моменты судебных процессов, при условии, что это останется на уровне рабочих материалов и не будет сливаться в СМИ или социальные сети. Мой отказ связана с этическими соображениями и откровенно слабым сценарием", — рассказал Дмитрий.

При этом никаких конкретных пожеланий к готовому сценарию у Дмитрия не было.

"Никаких пожеланий не было. А последний раз со съемочной группой общался примерно год назад", — объясняет Дмитрий Стус.

Давать же конкретную позицию о роли Виктора Медведчука в финальном деле В. Стуса Дмитрий и сам не берется — много противоречий.

"Я уже очень устал от этой темы, которая поднимается накануне каждых выборов уже 15 лет. Роль Медведчука очень досадна. Другое дело, что я везде подчеркиваю, что кроме этого были рецензии и заказные статьи украинских литературоведов, письма общественности с осуждением и т.п. С самым Медведчуком я никогда не встречался, а накануне этой ситуации (ред. — скандала с вырезанной сценой суда из фильма "Стус") ни с кем из членов группы не разговаривал", — рассказывает Дмитрий Стус в комментарии STYLER.

Дмитрий Стус про суд и роль адвоката (видео: facebook.com/stusfilm)

Напомним, недавно разгорелся скандал вокруг удаления из фильма "Стус" сцены финального суда над Василием Стусом в 1980 году. Адвокатом диссидента тогда выступил Виктор Медведчук — известный сегодня украинских политик и олигарх.

Известно, что по решению закрытого суда украинского поэта приговорили к 10-ти годам принудительных работ и 5-ти лет в исправительно-трудовой колонии в Пермской области. Из ссылки Василий Стус уже не вернулся — поэт умер 4 сентября 1985 года.

Еще до сих пор историкам сложно определить роль Медведчука в деле Стуса. Так, некоторые адвокаты утверждают, что Медведчук не воспользовался допустимыми "пробелами" в советском законодательстве в защиту Стуса. Более того, он сам принял сторону обвинения. Другие же исследователи объясняют, что при существующем в то время режиме Медведук не мог отклониться от "установки сверху".

Виктор Медведчук (фото: vybor.ua)

О том, что данный эпизод удалили из фильма стало известно после сообщения украинского актера Геннадия Попенко. В своем посте на facebook-страничке Попенко сообщил: "По словам участников съемочного процесса "продюсерам позвонили из администрации Медведчука" и сказали, что если они хотят доснять картину, не хотят провокаций, то нужно убрать сцену суда над Стусом".

А вот режиссер фильма о Стусе Роман Бровко заявил, что о решении убрать скандальный эпизод из финальной киноленты было известно еще в апреле 2018 года. И связаны эти решения с хронометражем.

"Сценарные сокращения произошли в середине апреля, и об этом стало известно всей группе, без исключения. На тот момент с этим согласилась вся группа и острых возражений не было. Никто этого не скрывал и я неоднократно заявлял об этом в СМИ начиная с апреля. Поэтому комментарии "случайно узнали", "вырезали без предупреждения" не совсем объективны", — пишет на своей facebook-страничке Роман Бровко.

Режиссер фильма "Стус" Роман Бровко (фото: facebook.com/roman.brovko)

"Относительно хронометража и бюджета тоже правда. Предпоследняя версия сценария была около 180 минут. Сокращать сценарий приходилось объективно. Есть хронометраж фильма — 100 минут, который нельзя превышать, так как кинотеатры не слишком охотно берут такие фильмы в прокат. Есть бюджет, который тоже дает возможность снять далеко не все. С крайней версии сценария убрали более 20 сцен, не только суд, но и другие важные сцены. Хотя все говорили только о сокращении суда. Опять повторю, мы это не скрывали, а заявили в СМИ еще в конце апреля", — объясняет конфликтную ситуацию режиссер Роман Бровко.

Здесь следует отметить, что ранее глава Госкино Филипп Ильенко сказал, что утвержденный с Госкино сценарий содержал в себе сцены с Медведчуком.

"В сценарии, который выиграл конкурс и получил государственное финансирование, сцены с адвокатом Василия Стуса присутствовали и занимали значительное место по объему и содержанию", — сказал Филипп Ильенко.

По словам Ильенко, у него пока нет доказательств того, что кто-то каким-то образом вмешивался в создание фильма "Стус".

"Я пока не могу доказать и не имею доказательств того, что конкретно кто-то вмешивался в фильм. Я думаю, что этот вопрос надо задать авторам фильма. Спросить, было ли на них давление или не было", — прокомментировал STYLER ситуацию глава Госкино.

Что касается роли Медведчука, то Роман Бровко подтверждает слова Дмитрия Стуса — сын диссидента не требовал не включать сцены суда с адвокатом Медведчуком в фильм. Дмитрий лишь объяснял, что в этом моменте есть много морально-этических вопросов, которые сложно показать объективно.

"Готовясь к съемкам фильма о Стуса, мы проводили очень много встреч со свидетелями событий, происходили также встречи с Дмитрием Стусом… Продюсер фильма хотел подстраховаться и заранее согласовать на бумаге все неоднозначные моменты с потомком Стуса, чтобы потом не было подобных неприятных ситуаций... Среди них — умышленное обострение темы судебного процесса над Василием Стусом, а именно обострение дебатов вокруг фигуры В. Медведчука. Дмитрий Стус дал понять, что сам В. Медведчук встречался с их семьей и давал свою оценку этой ситуации, якобы объясняя, что не мог повлиять на ход суда, решение было политическое и известное заранее. Все было решено в ЦК Компартии. Поэтому, было сказано, что больше вопросов не к адвокату, а в других, якобы "порядочных людей", свидетельствовавших против Василия Стуса. И это очередной скандал, который по этическим вопросам пытаются обойти, сваливая вину только на одного адвоката. Некоторые сцены стоит показывать или полностью, либо не показывать вообще. Если нельзя рассказать их объективно", — говорит Роман Бровко.

Василий Стус с женой Валентиной Попелюх и сыном Дмитрием

Режиссер также уточнил, что съемочная группа пыталась выйти на контакт с Медведчуком.

"Поэтому, были установлены некоторые этические границы, которые нам не стоит пересекать, создавая фильм… По теме суда и фигуры Медведчука, то эта ситуация была весьма неоднозначной. Некоторые сцены не раскрывали зрителю ничего нового, ведь об этом уже писали в разных изданиях. Были сцены общения Стуса и Медведчука в следственном изоляторе, но разговор был за закрытыми дверями, и можно только догадываться, о чем речь. Сказанное один на один было известно только В. Стусу и его адвокату.

От нашей студии были попытки выйти на контакт с пресс-службой В. Медведчука, для выяснения объективных деталей, но встреча так и не происходила. Пресс-служба сообщила о невозможности встречи из-за значительной занятость, к тому же выслали нам ссылку, где было большое интервью Медведчука относительно суда, всей ситуации и его личной позиции. Позиции, озвученные в статье, абсолютно совпадали с тем, что заявлял Дмитрий Стус. Главный акцент Дмитрия Стуса на том, что сам Василий Стус признал, что ни один советский адвокат не мог ему помочь, и поэтому якобы претензии лично к В. Медведчука нет. В таких условиях мы не могли включить в фильм некоторые сцены, которые были плодом творческой фантазии. Как юридически образованные люди, мы понимали, что это юридический капкан, где к каждой выдуманной фразе можно придраться, якобы того не было, информация не соответствует действительности, и факты извращении. В такой ситуации мы подвергли бы фильм угрозе существования и выхода на экраны", — объясняет ситуацию с вырезанными эпизодами режиссер фильма о Василии Стусе.

Отметим, что после того, как скандал набрал обороты, съемочная группа сообщила, что вернет сцену суда над Василием Стусом с участием его адвоката Виктора Медведчука.

В свою очередь адвокат Виктора Мадведчука заявил, что подаст в суд "в случае выхода в прокат фильма "Стус" с недостоверной информацией о В. Медведчуке".

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