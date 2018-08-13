Голова Держкіно: "Не маю доказів, що хтось втручався у фільм про Стуса"

Фото: Колаж РБК-Україна

Пилип Іллєнко прокоментував ситуацію навколо фільму про Василя Стуса

Голова Держкіно Пилип Іллєнко засуджує втручання у процес створення фільму. Також він нагадує, що фільм поки не знятий, тому говорити про "вирізані" сцени зараз некоректно.

Про це він розповів у ексклюзивному коментарі для Styler.

За його словами, знімальна група підтвердила, що знімальний процес триває, і епізоди, які передбачав первинний сценарій, все ж будуть відзняті.

"В цьому плані по суті ми отримали відповідь на питання, яке всі ставили. Тому що некоректно було казати, які сцени вирізали, тому що не завершився навіть знімальний період фільму", - коментує Пилип Іллєнко.

За його словами, коли скандал навколо фільму розгорівся, сцени ще не були зняті, тому "вирізати" те, чого немає, не можна.

Фото: Голова Держкіно Пилип Іллєнко (facebook.com/philip.illienko)

"Але ми побачили заяву авторів кіно. Вони підтвердили, що такі сцени зніматимуться. Я думаю, що далі треба дати можливість створити фільм. Це їхня компетенція і робота. Ми загалом за практикою, яка існує, і за чинним законодавством, не втручаємося у творчий процес фільму. Ми побачимо вже готовий фільм після зйомок і монтажного періоду. До цього говорити про якісь сцени навіть не доводиться, тому що фільму як твору, як об’єкту авторського права зрештою, ще немає", - звертає увагу Пилип Іллєнко.

Коли фільм буде готовий, тоді його можна буде обговорювати, додає він.

"Тоді можна буде говорити, наприклад, що він був створений у невідповідності до тієї сценарної, художньої концепції, яка була подана на конкурс. Але, з іншого боку, в кіно ніколи не буває так, що прямо дослівно фільм відповідає сценарію. Це завжди творчий процес, з об’єктивних чи суб’єктивних причин якісь зміни вносяться. Це нормальний процес, якщо ці зміни не носять якийсь глобальний характер", - каже очільник "Держкіно".

За словами Пилипа Іллєнко, у нього поки немає доказів того, що хтось якимось чином втручався у створення фільму "Стус".

"Я поки не можу довести і не маю доказів того, що конкретно хтось втручався у фільм. Я думаю, що це питання треба поставити авторам фільму. Спитати, був на них тиск чи не був", - прокоментував він.

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До речі, відомий волонтер Роман Сініцин запустив флешмоб через скандал, навколо фільму про поета і дисидента Стуса. Сініцин вважає таку ситуацію "результатом договорняків".

Також недавно Сергій Притула жорстко висловився про фільм, який присвячений Василю Стусу.