Глава Госкино: "Не имею доказательств, что кто-то вмешивался в фильм о Стусе"

Фото: Коллаж РБК-Украина

Филипп Ильенко прокомментировал ситуацию вокруг фильма о Василие Стусе

Глава Госкино Филипп Ильенко осуждает вмешательство в процесс создания фильма. Также он напоминает, что фильм пока не снят, поэтому говорить о "вырезанных" сценах сейчас некорректно.

Об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии для Styler.

По его словам, съемочная группа подтвердила, что съемочный процесс продолжается, и эпизоды, которые предусматривал первоначальный сценарий, все же будут отсняты.

"В этом плане по сути мы получили ответ на вопрос, который все задавали. Потому что некорректно было говорить, какие сцены вырезали, потому что не завершился даже съемочный период фильма", - комментирует Филипп Ильенко.

По его словам, когда скандал вокруг фильма разгорелся, сцены еще не были сняты, поэтому "вырезать" то, чего нет, нельзя.

Фото: Глава Госкино Филипп Ильенко (facebook.com/philip.illienko)

"Но мы увидели заявление авторов кино. Они подтвердили, что такие сцены будут сниматься. Я думаю, что дальше надо дать возможность создать фильм. Это их компетенция и работа. Мы вообще по практике, которая существует, и по действующему законодательству, не вмешиваемся в творческий процесс фильма. Мы увидим уже готовый фильм после съемок и монтажного периода. До этого говорить о каких-то сценах даже не приходится, потому что фильма как произведения, как объекта авторского права, в конце концов, еще нет", - обращает внимание Филипп Ильенко.

Когда фильм будет готов, тогда его можно будет обсуждать, добавляет он.

"Тогда можно будет говорить, например, что он был создан в несоответствии с той сценарной, художественной концепцией, которая была подана на конкурс. Но, с другой стороны, в кино никогда не бывает так, что прямо дословно фильм соответствует сценарию. Это всегда творческий процесс, по объективным или субъективным причинам какие-то изменения вносятся. Это нормальный процесс, если эти изменения не носят какой-то глобальный характер", - говорит председатель "Госкино".

По словам Филиппа Ильенко, у него пока нет доказательств того, что кто-то каким-то образом вмешивался в создание фильма "Стус".

"Я пока не имею доказательств того, что конкретно кто-то вмешивался в фильм. Я думаю, что этот вопрос надо задать авторам фильма. Спросить, было ли на них давление или не было", - прокомментировал он.

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Кстати, известный волонтер Роман Синицын запустил флешмоб из-за скандала вокруг фильма о поэте и диссиденте Стусе. Синицын считает такую ситуацию "результатом договорняков".

Также недавно Сергей Притула жестко высказался о фильме, посвященному Василию Стусу.