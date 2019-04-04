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Google заблокував рекламний акаунт Зеленського

STYLERЖиття    04.04.2019 - 15:27
Google заблокував рекламний акаунт Зеленського
Зеленського заблокували в Google (Колаж РБК-Україна)

Команда Зеленського повідомила про проблеми з Google

Володимиру Зеленському, який покликав чинного президента України на дебати на стадіон "Олімпійський", заблокували рекламний акаунт Google. Про це повідомили на офіційній сторінці "Команди Зеленського" в соціальній мережі Facebook.

Як зазначили у повідомленні представники команди Володимира Зеленського, їм заблокували рекламний акаунт Google без пояснення причин. Також вони додали, що показники переглядів відео не відповідають дійсній статистиці.

"Ну і на завершення: відеозвернення Володимира щодо дебатів, яке набрало 800 тисяч переглядів за 15 годин, так і не потрапило у вкладку "тренди", - йдеться в заяві команди Зеленського.

Google заблокував рекламний акаунт Зеленського

Скріншот (facebook.com/ze2019official)

Через деякий час повідомлення про блокування рекламного облікового запису Google було оновлено і представники команди Зеленського повідомили, що отримали відповіді на свої запитання. Причини блокування вони користувачам пояснювати не стали.

"Поспілкувалися з Дмитром Шоломко – генеральним директором Google Україна. На всі питання отримали відповіді. Спасибі за оперативність, на даний момент питань немає!" – сказано в оновленому повідомленні.

У коментарях користувачі почали висловлювати припущення про те, за що могли заблокувати акаунт. Деякі припустили, що це через ситуацію з роликом про дебати на НСК "Олімпійському". А деякі зазначили, що блокування могли поставити за дискримінацію людей з інвалідністю.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що дебати Порошенко і Зеленського знаходяться під загрозою зриву.

А також розповідали про те, що загрожує Порошенко і Зеленському за порушення закону про дебати кандидатів у президенти.

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