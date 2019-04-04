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Google заблокировал аккаунт Зеленского: что произошло

STYLERЖизнь    04.04.2019 - 15:27
Google заблокировал аккаунт Зеленского: что произошло
Зеленского заблокировали в Google (Коллаж РБК-Украина)

Команда Зеленского сообщила о проблемах с Google

Владимиру Зеленскому, который позвал действующего президента Украины на дебаты на стадион "Олимпийский", заблокировали рекламный аккаунт в Google. Об этом сообщили на официальной странице "Команды Зеленского" в социальной сети Facebook.

Как отметили в сообщении представители команды Владимира Зеленского, им заблокировали рекламный аккаунт в Google без объяснения причин. Также они добавили, что показатели просмотров видео не соответствуют действительной статистике.

"Ну и в завершение: видеообращение Владимира относительно дебатов, которое набрало 800 тысяч просмотров за 15 часов, так и не попало во вкладку "тренды", - говорится в заявлении команды Зеленского.

Google заблокировал аккаунт Зеленского: что произошло

Скриншот (facebook.com/ze2019official)

Через некоторое время сообщение о блокировке рекламного аккаунта в Google было обновлено и представители команды Зеленского сообщили, что получили ответы на свои вопросы. Причины блокировки они пользователям объяснять не стали.

"Пообщались с Дмитрием Шоломко – генеральным директором Google Украина. На все вопросы получили ответы. Спасибо за оперативность, на данный момент вопрос нет!" – сказано в обновленном сообщении.

В комментариях пользователи начали высказывать предположения о том, за что могли заблокировать аккаунт. Некоторые предположили, что это из-за ситуации с роликом о дебатах на НСК "Олимпийском". А некоторые отметили, что блокировку могли поставить из-за дискриминации людей с инвалидностью.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что дебаты Порошенко и Зеленского находятся под угрозой срыва.

А также рассказывали о том, что грозит Порошенко и Зеленскому за нарушение закона о дебатах кандидатов в президенты.

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