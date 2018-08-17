"І моря не треба": після потужної грози вулиці Львова перетворилися на річки

Фото: Затоплений Львів (Колаж РБК-Україна)

У деяких районах пройшов сильний град

У п'ятницю, 17 серпня Львів накрило потужної температура з сильною зливою, градом і блискавкою.

До обіду в місті була прекрасна погода – світило сонце, небо було чистим з невеликими хмарками. Близько чотирьох годин дня почав гриміти грім, виблискувати блискавками, а небо в лічені секунди перетворилося з блакитного в сіро-чорне.

Спочатку на місто обрушився град, який за словами очевидців, був досить великий, розміром з черешню. Потім почалася сильна злива. Він тривав близько години, то зменшуючи, то набираючи обертів. В якийсь момент, вода з неба лилася просто суцільною стіною.

Місцеві жителі почали публікувати в соціальних мережах наслідки негоди.

Частина вулиць опинилися затоплені водою повністю. Машини пішли під воду майже з дахом.

Фото: facebook.com/elena.fuyarchuk

Міський транспорт частково перестав курсувати. Центр Львова став у заторах, а на околицях утворилися тягучки з тих, хто хотів у п'ятничний вечір потрапити раніше додому за місто.

На вулиці Сахарова рівень води досяг одного метра. Дехто дістав гумові човни.

"Львівська Венеція. Перехрестя Сахарова-Богуна", - так підписані фото.

Фото: facebook.com/Андрей Сухов

На вулиці Привокзальній машини не можуть дістатися до залізничного вокзалу, а просто пливуть.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Проспект Чорновола перетворився в гірську річку. Автомобілі просто встали.

До речі, раніше ми повідомляли про те, що потужної грозою накрило Київ.

І показали вражаючі кадри грози в Одесі.

Відео: РБК-Україна