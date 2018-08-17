"И моря не надо": после мощной грозы улицы Львова превратились в реки

В некоторых районах прошел сильный град
В пятницу, 17 августа Львов накрыло мощной грозой с сильным ливнем, градом и молнией.
До обеда в городе была прекрасная погода – светило солнце, небо было чистым с небольшими облаками. Около четырех часов дня начал греметь гром, сверкать молниями, а небо в считанные секунды превратилось из голубого в серо-черное.
Сначала на город обрушился град, который по словам очевидцев, был достаточно крупный, размером с черешню. Потом начался сильный ливень. Он продолжался около часа, то сбавляя, то набирая обороты. В какой-то момент, вода с неба лилась просто сплошной стеной.
Местные жители начали публиковать в социальных сетях последствия непогоды.
Часть улиц оказались затоплены водой полностью. Машины ушли под воду почти с крышей.
Фото: facebook.com/elena.fuyarchuk
Городской транспорт частично перестал курсировать. Центр Львова встал в пробках, а на окраинах образовались тянучки из тех, кто хотел в пятничный вечер попасть пораньше домой за город.
На улице Сахарова уровень воды достиг одного метра. Кое-кто достал резиновые лодки.
"Львовская Венеция. Перекресток Сахарова-Богуна", - так подписаны фото.
Фото: facebook.com/Андрей Сухов
На улице Привокзальной машины не могут добраться до железнодорожного вокзала, а просто плывут.
Фото: facebook.com/igor.zinkevych
Проспект Черновола превратился в горную реку. Автомобили просто встали.
Кстати, ранее мы сообщали о том, что мощной грозой накрыло Киев.
И показали впечатляющие кадры грозы в Одессе.
Видео: РБК-Украина