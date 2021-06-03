Під Києвом помітили рідкісного і небезпечного павука (відео)
У лісі елітного селища Конча-Заспа помітили самку небезпечного павука сімейства ерезід, їх ще називають сонечками за своє забарвлення. Отрута цих павуків не смертельна, але укус буде болючим.
Про це повідомляє Telegram-канал "KIEVMAP".
"Ліс в Конча-Заспі. Це самка павука - сонечка. Отруйна. Кусає не смертельно, але дуже боляче. Будьте обережні", - йдеться в повідомленні.
У коментарях користувачі мережі підкреслили гарний зовнішній вигляд павука.
- Гарний павук, однак;
- я думав у нас не водяться такі красені!
- Може хтось випустив погуляти;
- Яка вона красива! кайф;
- Яка краса;
- Між іншим, це червонокнижний вид;
- Ого, навіть не думав, що ерезусів можна зустріти під Києвом ...
- Так у нас тут багато різного водиться.
Цікаві факти
Дані павуки рідкісні і занесені в Червону книгу. Його укус приносить сильний біль і почервоніння. Крім того, буде набряк з подальшим онімінням. Повністю симптоми проходять через п'ять-шість днів після укусу.
Вони їдять переважно комах, а також полюють на багатоніжок, сольпуг, скорпіонів, павуків, мокриць, молодих ящірок.
Нагадаємо, в Дніпрі на дитячому майданчику виявили нору з величезним тарантулом. Місцеві жителі помітили павука на розі Заводській і Метробудівській вулиці.
Ми також писали про те, що під Дніпром активізувалися отруйні павуки.