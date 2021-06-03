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Під Києвом помітили рідкісного і небезпечного павука (відео)

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Київ, Четвер 03 червня 2021 17:23
Під Києвом помітили рідкісного і небезпечного павука (відео) Колаж РБК-Україна: під Києвом помітили небезпечного павука
Автор: Роман Мирончук

У лісі елітного селища Конча-Заспа помітили самку небезпечного павука сімейства ерезід, їх ще називають сонечками за своє забарвлення. Отрута цих павуків не смертельна, але укус буде болючим.

Про це повідомляє Telegram-канал "KIEVMAP".

"Ліс в Конча-Заспі. Це самка павука - сонечка. Отруйна. Кусає не смертельно, але дуже боляче. Будьте обережні", - йдеться в повідомленні.

У коментарях користувачі мережі підкреслили гарний зовнішній вигляд павука.

  • Гарний павук, однак;
  • я думав у нас не водяться такі красені!
  • Може хтось випустив погуляти;
  • Яка вона красива! кайф;
  • Яка краса;
  • Між іншим, це червонокнижний вид;
  • Ого, навіть не думав, що ерезусів можна зустріти під Києвом ...
  • Так у нас тут багато різного водиться.

Цікаві факти

Дані павуки рідкісні і занесені в Червону книгу. Його укус приносить сильний біль і почервоніння. Крім того, буде набряк з подальшим онімінням. Повністю симптоми проходять через п'ять-шість днів після укусу.

Вони їдять переважно комах, а також полюють на багатоніжок, сольпуг, скорпіонів, павуків, мокриць, молодих ящірок.

Нагадаємо, в Дніпрі на дитячому майданчику виявили нору з величезним тарантулом. Місцеві жителі помітили павука на розі Заводській і Метробудівській вулиці.

Ми також писали про те, що під Дніпром активізувалися отруйні павуки.

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