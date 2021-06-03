Под Киевом заметили редкого и опасного паука (видео)
В лесу элитного поселка Конча-Заспа заметили самку опасного паука семейства эрезид, их еще называют божьими коровками за свой окрас. Яд этих пауков не смертельный, но укус будет болезненным.
Об этом сообщает Telegram-канал "KIEVMAP".
"Лес в Конча-Заспе. Это самка паука - божьей коровки. Ядовитая. Кусает не смертельно, но очень больно. Будьте осторожны", - говорится в сообщении.
В комментариях пользователи сети отметили красивый внешний вид паука.
- Красивый паук, однако;
- я думал у нас не водятся такие красавцы!
- Может кто-то выпустил погулять;
- Какая она красивая! Кайф;
- Какая милота;
- Между прочим, это краснокнижный вид;
- Ого, даже не думал, что эрезусов можно встретить под Киевом...
- Да у нас тут много разного водится.
Интересные факты
Данные пауки редкие и занесены в Красную книгу. Его укус приносит сильную боль и покраснение. Кроме того, будет отек с последующим онемением. Полностью симптомы проходят через пять-шесть дней после укуса.
Они едят преимущественно насекомых, а также охотятся на многоножек, сольпуг, скорпионов, пауков, мокриц, молодых ящериц.
Напомним, в Днепре на детской площадке обнаружили нору с огромным тарантулом. Местные жители заметили паука на углу Заводской и Метростроевской улицы.
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