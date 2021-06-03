Под Киевом заметили редкого и опасного паука (видео)

В лесу элитного поселка Конча-Заспа заметили самку опасного паука семейства эрезид, их еще называют божьими коровками за свой окрас. Яд этих пауков не смертельный, но укус будет болезненным.

"Лес в Конча-Заспе. Это самка паука - божьей коровки. Ядовитая. Кусает не смертельно, но очень больно. Будьте осторожны", - говорится в сообщении.

В комментариях пользователи сети отметили красивый внешний вид паука.

Красивый паук, однако;

я думал у нас не водятся такие красавцы!

Может кто-то выпустил погулять;

Какая она красивая! Кайф;

Какая милота;

Между прочим, это краснокнижный вид;

Ого, даже не думал, что эрезусов можно встретить под Киевом...

Да у нас тут много разного водится.

Интересные факты

Данные пауки редкие и занесены в Красную книгу. Его укус приносит сильную боль и покраснение. Кроме того, будет отек с последующим онемением. Полностью симптомы проходят через пять-шесть дней после укуса.

Они едят преимущественно насекомых, а также охотятся на многоножек, сольпуг, скорпионов, пауков, мокриц, молодых ящериц.