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Под Киевом заметили редкого и опасного паука (видео)

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Киев, Четверг 03 июня 2021 17:23
Под Киевом заметили редкого и опасного паука (видео) Коллаж РБК-Украина: под Киевом заметили опасного паука
Автор: Роман Мирончук

В лесу элитного поселка Конча-Заспа заметили самку опасного паука семейства эрезид, их еще называют божьими коровками за свой окрас. Яд этих пауков не смертельный, но укус будет болезненным.

Об этом сообщает Telegram-канал "KIEVMAP".

"Лес в Конча-Заспе. Это самка паука - божьей коровки. Ядовитая. Кусает не смертельно, но очень больно. Будьте осторожны", - говорится в сообщении.

В комментариях пользователи сети отметили красивый внешний вид паука.

  • Красивый паук, однако;
  • я думал у нас не водятся такие красавцы!
  • Может кто-то выпустил погулять;
  • Какая она красивая! Кайф;
  • Какая милота;
  • Между прочим, это краснокнижный вид;
  • Ого, даже не думал, что эрезусов можно встретить под Киевом...
  • Да у нас тут много разного водится.

Интересные факты

Данные пауки редкие и занесены в Красную книгу. Его укус приносит сильную боль и покраснение. Кроме того, будет отек с последующим онемением. Полностью симптомы проходят через пять-шесть дней после укуса.

Они едят преимущественно насекомых, а также охотятся на многоножек, сольпуг, скорпионов, пауков, мокриц, молодых ящериц.

Напомним, в Днепре на детской площадке обнаружили нору с огромным тарантулом. Местные жители заметили паука на углу Заводской и Метростроевской улицы.

Мы также писали о том, что под Днепром активизировались ядовитые пауки.

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