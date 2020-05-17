У модному київському клубі влаштували бенкет під час карантину (фото і відео)

Клуб у Києві нелегально працював під час карантину (колаж: РБК-Україна)

У столиці, незважаючи на обмеження і пандемію коронавіруса, працював нічний клуб

Нічний клуб Queen у Києві влаштував вечірку в ніч з 15 на 16 травня. Про це стало відомо з численних Instagram-історій однієї з відвідувачок розважального закладу. На опублікованих фото і відео дівчина показала, що танцпол і столики заповнені гостями. На камеру потрапили як мінімум кілька десятків гостей.

Як повідомляє Telegram-канал "Хрещатик.News", деякі гості вирішили поділитися в соцмережах зі своїми друзями проведенням дозвілля. На знімки потрапило безліч гостей. З плюсів – на столиках помічені антисептики, а персонал – у засобах індивідуального захисту. При цьому більшість відвідувачів комплексу були без засобів захисту і не дотримувалися соціальної дистанції.

Клуб Queen в Києві нелегально працював під час карантину (фото: Хрещатик.News)

Відвідувачі підписували історії радісними повідомленнями й говорили, що раді відкриттю і скучили по нічному життю.

Варто відзначити, що з 11 травня в Україні розпочався перший етап ослаблення карантину. Дозволено обслуговування в закладах громадського харчування на літніх майданчиках під голим небом за умови дотримання всіх карантинних норм. Про дозвіл роботи нічних клубів мова не йшла.

Клуб Queen в Києві нелегально працював під час карантину

Також зазначимо, що станом на 17 травня, у Києві понад 2 280 заражених коронавірусом.

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Автор: Анна Ярошенко