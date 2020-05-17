В модном киевском клубе устроили пир во время карантина (фото и видео)

Клуб в Киеве нелегально работал во время карантина (коллаж: РБК-Украина)

В столице, несмотря на ограничения и пандемию коронавируса, работал ночной клуб

Ночной клуб Queen в Киеве устроил вечеринку в ночь с 15 на 16 мая. Об этом стало известно из многочисленных Instagram-историй одной из посетительниц увеселительного учреждения. На опубликованных фото и видео девушка показала, что танцпол и столики заполнены гостями. На камеру попали как минимум несколько десятков гостей.

Как сообщает Telegram-канал "Хрещатик.News", некоторые гости решили поделиться в соцсетях со своими друзьями проведением досуга. На снимки попало множество гостей. Из плюсов – на столиках замечены антисептики, а персонал – в средствах индивидуальной защиты. При этом большинство посетителей комплекса были без средств защиты и не соблюдали социальную дистанцию.

Клуб Queen в Киеве нелегально работал во время карантина (фото: Хрещатик.News)

Посетители подписывали истории радостными сообщениями и говорили, что рады открытию и соскучились по ночной жизни.

Стоит отметить, что с 11 мая в Украине начался первый этап ослабления карантина. Разрешено обслуживание в заведениях общественного питания на летних площадках под открытым небом при условии соблюдения всех карантинных норм. О разрешении работы ночных клубов речь не шла.

Клуб Queen в Киеве нелегально работал во время карантина

Также отметим, что по состоянию на 17 мая, в Киеве более 2 280 зараженных коронавирусом.

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Автор: Анна Ярошенко