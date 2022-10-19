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"Самая титулованная" Лорак в Европу не поедет: все ее концерты отменены

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Среда 19 октября 2022 14:03
"Самая титулованная" Лорак в Европу не поедет: все ее концерты отменены Ани Лорак останется без заработка (фото: российские СМИ)
Автор: Юлия Гаюк

В Германии и Чехии отменили все концерты Ани Лорак из тура The Best. Произошло это благодаря волнам протестов украинских беженцев в Европе.

Об этом идет речь на сайтах покупки билетов.

Из-за чего отменили концерты?

Изменница Ани Лорак должна была выступить в Германии и Чехии в рамках тура The Best с 21 октября по 3 ноября, но буквально за несколько дней до начала концертов их отменили.

На одном сайте с билетами указано, что это произошло из-за распространения коронавирусной инфекции.

&quot;Самая титулованная&quot; Лорак в Европу не поедет: все ее концерты отменены

Причина отмены концертов Лорак (фото: artist-production.de)

А на другой платформе как причина указана неблагоприятная геополитическая ситуация. Однако самоуверенно отмечено, что все эти концерты перенесли на 2023 год.

&quot;Самая титулованная&quot; Лорак в Европу не поедет: все ее концерты отменены

Причина отмены концертов Лорак (фото: biletkartina.tv

На официальном сайте заявлений об отмене выступлений нет, но отсутствуют афиши, которые были опубликованы ранее.

Отношение Лорак к войне в Украине

Напомним, что 24 февраля Ани Лорак никак не поддержала Украину. Впоследствии на ее странице в Instagram появилось фото украинских детей в бомбоубежище.

"Мои дорогие братья и сестры! В Украине идет ВОЙНА! Война убийственная и разрушительная, ежедневно погибают мирные люди и что самое страшное - дети! Я украинка, я мать, мои близкие сейчас в Украине под обстрелами, как миллионы украинцев. Мое сердце сейчас с каждым из тех, кто страдает от этого ужаса! Я умоляю остановить эту нелепую, никому не нужную войну!" - написала путинистка в сообщении.

&quot;Самая титулованная&quot; Лорак в Европу не поедет: все ее концерты отменены

Сообщение Ани Лорак после 24 февраля (фото: instagram.com/anilorak)

Когда карьера певицы в России начала приходить в упадок, Лорак решила "переобуться" и назвала себя "самой титулованной украинской певицей" и народной артисткой Украины.

&quot;Самая титулованная&quot; Лорак в Европу не поедет: все ее концерты отменены

Афиша концертов предательницы (фото: kontramarka.de)

Ранее мы уже рассказывали о том, что в Европе упраздняют концерты Лорак.

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Ани Лорак