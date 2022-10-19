"Найтитулованіша" Лорак до Європи не поїде: всі її концерти скасовані

У Німеччині та Чехії скасували всі концерти Ані Лорак з туру The Best. Сталося це завдяки хвилям протестів українських біженців у країнах Європи.

Про це йдеться на сайтах купівлі квитків.

Через що скасували концерти?

Зрадниця Ані Лорак повинна була виступити в Німеччині та Чехії в рамках туру The Best з 21 жовтня по 3 листопада, але буквально за декілька днів до початку концертів їх скасували.

На одному сайті з квитками вказано, що це сталося через поширення коронавірусної інфекції.

Причина скасування концертів Лорак (фото: artist-production.de)

А на іншій платформі як причину вказано несприятливу геополітичну ситуацію. Однак самовпевнено зазначено, що всі ці концерти перенесли на 2023 рік.

Причина скасування концертів Лорак (фото: biletkartina.tv

На офіційному сайті заяв про скасування виступів немає, але й відсутні афіші, які були опубліковані раніше.

Ставлення Лорак до війни в Україні

Нагадаємо, що 24 лютого Ані Лорак ніяк не підтримала Україну. Згодом на її сторінці в Instagram з'явилося фото українських дітей в бомбосховищі.

"Мої любі брати та сестри! В Україні йде ВІЙНА! Війна вбивча та руйнівна, щодня гинуть мирні люди та що найстрашніше - діти! Я українка, я мати, мої близькі зараз в Україні під обстрілами, як мільйони українців. Моє серце зараз з кожним із тих, хто страждає від цього жаху! Я благаю зупинити цю безглузду, нікому не потрібну війну!" - написала путіністка в дописі.

Допис Ані Лорак після 24 лютого (фото: instagram.com/anilorak)

Коли кар'єра співачки в Росії почала занепадати, Лорак вирішила "перевзутися" та назвала себе "найтитулованішою українською співачкою" і народною артисткою України.

Афіша концертів зрадниці (фото: kontramarka.de)