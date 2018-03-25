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Футболісти називають його другим татом: помер відомий український тренер

STYLERLIFE        25.03.2018 - 22:03
Ілюстративне фото (freepik.com)
Ілюстративне фото (freepik.com)

Багатьом юним футболістам цей чоловік дав путівку у великий футбол

25 березня на 77 році життя помер Валерій Семенов - відомий український футболіст і тренер.

Серце Валерія Борисовича перестало битися в неділю приблизно о 14:30.

Як стало відомо, нещодавно чоловік переніс інсульт. Днями дружина забрала його додому з лікарні. Але напередодні Валерію Борисовичу стало гірше. Довелося повертатися в лікарню. 25 березня тренера не стало...

У мережі сумують через смерть Валерія Семенова, адже багатьом цей чоловік дав путівку в життя.

"Дуже шкода. Борисовичу... Який величезний вплив він мав на мене з 8 років, прищеплював не тільки любов до футболу, але і виховав у мені людину. Другий батько. Спасибі Вам", - написав у Facebook один юзер.

Валерій Семенов (фото: SportBuk.com)

"Я можу дуже багато сказати про цю Людину! Людину з великої літери! Валерій Борисович перший і найкращий мій тренер, якого я з упевненістю можу назвати другим татом! Нехай земля Вам буде пухом!" - написав Микола Тягній.

Валерій Семенов народився 17 травня 1948 року. Футболом почав займатися в ДЮСШ "Зеніт" (Ленінград). У командах майстрів дебютував у 1961 році у чернівецькій "Буковині" у другій союзній лізі. У 1965 році був запрошений в миколаївський "Суднобудівник".

У 1966 році перейшов у "Дніпро" (Кременчук), у складі якого став бронзовим призером чемпіонату УРСР. У 1968 році повернувся в склад "Буковини", де на довгі роки закріпився в команді. Також з чернівецькою командою ставав срібним призером чемпіонату УРСР.

Всього за "Буковину" Валерій Семенов провів понад 400 матчів (є одним з рекордсменів клубу за цим показником). З 1997 року працював у ДЮСШ "Буковина" в якості дитячого тренера. Серед вихованців Семенова такі відомі футболісти, як Сергій Черняк, Віталій Ісаєв, Роман Зароченцев, Денис Олійник та інші.

Валерій Семенов (фото: SportBuk.com)

Нагадаємо, 24 березня помер відомий український поет.

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Теги: футбол, тренер, умер
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