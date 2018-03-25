Футболисты называют его вторым папой: умер известный украинский тренер

Многим юным футболистам этот человек дал путевку в большой футбол

25 марта на 77 году жизни умер Валерий Семенов - известный украинский футболист и тренер.

Сердце Валерия Борисовича перестало биться в воскресенье примерно в 14:30.

Как стало известно, недавно мужчина перенес инсульт. На днях жена забрала его домой из больницы. Но накануне Валерию Борисовичу стало хуже. Пришлось возвращаться в больницу. 25 марта тренера не стало...

В сети скорбят о смерти Валерия Семенова, ведь многим этот человек дал путевку в жизнь.

"Очень жаль. Борисыч... Какое же огромное влияние он имел на меня с 8 лет, прививал не только любовь к футболу, но и воспитал во мне человека. Второй отец. Спасибо Вам", - написал в Facebook один юзер.

Валерий Семенов (фото: SportBuk.com)

"Я могу очень много сказать об этом Человеке! Человеке с большой буквы! Валерий Борисович первый и лучший мой тренер, которого я с уверенностью могу назвать вторым папой! Пусть земля Вам будет пухом!" - написал Николай Тягний.

Валерий Семенов родился 17 мая 1948 года. Футболом начал заниматься в ДЮСШ "Зенит" (Ленинград). В командах мастеров дебютировал в 1961 году в черновицкой "Буковине" во второй союзной лиге. В 1965 году был приглашен в николаевский "Судостроитель".

В 1966 году перешел в "Днепр" (Кременчуг), в составе которого стал бронзовым призером чемпионата УССР. В 1968 году вернулся в состав "Буковины", где на долгие годы закрепился в команде. Также с черновицкой командой становился серебряным призером чемпионата УССР.

Всего за "Буковину" Валерий Семенов провел более 400 матчей (является одним из рекордсменов клуба по этому показателю). С 1997 года работал в ДЮСШ "Буковина" в качестве детского тренера. Среди воспитанников Семенова такие известные футболисты, как Сергей Черняк, Денис Олейник, Роман Зароченцев, Виталий Исаев, Александр Семенюк и другие.

Валерий Семенов (фото: SportBuk.com)

Напомним, 24 марта умер известный украинский поэт.