В Одесі темношкірий український патріот провчив сепаратиста

В мережі бурхливо відреагували на цю інформацію і подякували патріоту
В Одесі стався конфлікт між темношкірим українським патріотом і сепаратистом. Про це повідомив активіст Сергій Барс на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, молодий хлопець з проросійськими поглядами влаштував в барі на вул. Старосінній бійку, заявивши, що "ніякої України немає, Одеса - російське місто, яке заснувала Катерина, а Крим – "ісконно русская земля". При цьому сепаратист штовхнув офіціантку і вилаяв бармена.
На захист персоналу став місцевий темношкірий патріот, який дав відсіч сепаратисту.
Фото: Темношкірий патіот з Одеси (facebook.com/serge.bars)
Хлопець представився як Уно Моменто і заявив, що "Одеса – це Україна".
Скріншот поста (facebook.com/serge.bars)
В мережі бурхливо відреагували на цю інформацію.
"Дякую, друже, за принциповість", - пишуть вдячні українці.
Також в мережі розкритикували дії сепаратисти.
"Наркоша якась", Та воно ж хворе, хіба не видно", - пишуть юзери.
Скріншот коментарів (facebook.com/serge.bars)
Раніше повідомлялося, що в Одесі 13 липня 2018 року, на парковці по вулиці Некрасова сталася сутичка між охоронцями та журналістами.
Як зазначають у поліції, у ході сутички між журналістами та охоронцями учасники конфлікту розпилювали у бік опонентів газ.
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