В Одессе темнокожий украинский патриот проучил сепаратиста

Скриншот из видео

В сети бурно отреагировали на эту информацию и поблагодарили патриота

В Одессе произошел конфликт между темнокожим украинским патриотом и сепаратистом. Об этом сообщил активист Сергей Барс на своей странице в Facebook.

По его словам, молодой парень с пророссийскими взглядами устроил в баре на ул. Старосенной драку, заявив, что "никакой Украины нет, Одесса - русский город, который основала Екатерина, а Крым – "исконно русская земля". При этом сепаратист толкнул официантку и обругал бармена.

На защиту персонала стал местный темнокожий патриот, который дал отпор сепаратисту.

Фото: Темнокожий патриот из Одессы (facebook.com/serge.bars)

Парень представился как Уно Моменто и заявил, что "Одесса – это Украина".

Скриншот поста (facebook.com/serge.bars)

В сети бурно отреагировали на эту информацию.

"Спасибо, друг, за принципиальность", - пишут благодарные украинцы.

Также в сети раскритиковали действия сепаратисты.

"Наркоша какая-то", И оно же больное, разве не видно", - пишут юзеры.

Скриншот комментариев (facebook.com/serge.bars)

Ранее сообщалось, что в Одессе 13 июля 2018 года, на парковке по улице Некрасова произошла стычка между охранниками и журналистами.

Как отмечают в полиции, в ходе стычки между журналистами и охранниками участники конфликта распыляли в сторону оппонентов газ.

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