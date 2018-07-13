В Одессе темнокожий украинский патриот проучил сепаратиста

В сети бурно отреагировали на эту информацию и поблагодарили патриота
В Одессе произошел конфликт между темнокожим украинским патриотом и сепаратистом. Об этом сообщил активист Сергей Барс на своей странице в Facebook.
По его словам, молодой парень с пророссийскими взглядами устроил в баре на ул. Старосенной драку, заявив, что "никакой Украины нет, Одесса - русский город, который основала Екатерина, а Крым – "исконно русская земля". При этом сепаратист толкнул официантку и обругал бармена.
На защиту персонала стал местный темнокожий патриот, который дал отпор сепаратисту.
Фото: Темнокожий патриот из Одессы (facebook.com/serge.bars)
Парень представился как Уно Моменто и заявил, что "Одесса – это Украина".
Скриншот поста (facebook.com/serge.bars)
В сети бурно отреагировали на эту информацию.
"Спасибо, друг, за принципиальность", - пишут благодарные украинцы.
Также в сети раскритиковали действия сепаратисты.
"Наркоша какая-то", И оно же больное, разве не видно", - пишут юзеры.
Скриншот комментариев (facebook.com/serge.bars)
Ранее сообщалось, что в Одессе 13 июля 2018 года, на парковке по улице Некрасова произошла стычка между охранниками и журналистами.
Как отмечают в полиции, в ходе стычки между журналистами и охранниками участники конфликта распыляли в сторону оппонентов газ.
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