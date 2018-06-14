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Відпочинок на морі з дітьми: українцям розповіли, що повинно бути в аптечці

STYLERLIFE        14.06.2018 - 21:20
Фото: pixabay.com/sunawang
Фото: pixabay.com/sunawang

Педіатр назвала основні засоби

Лікар розповіла українцям, що повинно бути в аптечці для подорожі з дитиною. Про це в коментарі "Апострофу" розповіла лікар-педіатр, кандидат медичних наук Ганна Гнилоскуренко.

"Аптечка в дорогу повинна містити основні засоби: насамперед, жарознижувальне, сорбенти, які можуть допомогти у випадку яких-небудь функціональних порушень, засоби для первинної обробки ран. Також це можуть бути антисептики для обробки шкіри", - зазначила фахівець.

"Також ми, як правило, беремо засоби від укусів і, звичайно ж, протиалергічне, особливо, якщо дитина алергік. Але навіть якщо дитина не є алергіком, в будь-якому випадку протиалергічні засоби повинні бути в аптечці", - додала лікар.

Вона зазначила, що для виїзду за кордон необхідно оформлювати медичну страховку.

"Батьки, особливо, якщо дитина їде за кордон, як правило, оформлюють страховку. Тому що в разі якихось важких ситуацій краще не займатися самолікуванням, а все-таки звернутися до кваліфікованого медичного персоналу", - підкреслила педіатр.

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Теги: діти, відпочинок, подорож, море
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