Погода на Новий рік: синоптик дала несподіваний прогноз на 1 січня

Фото: (pixabay.com/Free-Photos)

Синоптик повідомила про заморозки в новорічну ніч

Народний синоптик Наталка Діденко у своєму мікроблозі в Facebook розповіла, якою буде погода на новорічні свята. Також вона дала детальний прогноз на понеділок, 24 грудня. За даними синоптика по всій країни в новорічну ніч очікуються морози, крім того, над Україною нависне північний циклон.

У понеділок, 24 грудня по всій країні буде сипати мокрий сніг і дощ. Температура триматиметься на рівні від -1 до -6 гарудсов.

"24 грудня, напередодні західного Святвечора в Україні очікується нестабільна погода. Завтра випаде сніг, мокрий сніг, на півдні переважно дощ. У східних областях понеділок обмежиться лише хмарами - без істотних опадів. Переважатиме південний вітер, на заході України - північно-західний, поривчастий, місцями зі штормовими поривами. Температура повітря найближчої вночі на Заході та Сході близько нуля, на решті території підморозить до -1... -6 градусів. Завтра вдень в Україні очікується близько нуля, на Півночі, на Волині, у Рівненській, Харківській і Луганській областях -1... -3 градуси", — пише Діденко.

Синоптик також уточнила, яка погода буде в Києві.

"У Києві 24 грудня випаде сніг та мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, хоча вона вже мало кого цікавить, стабільна у своїй шкідливості. Вночі у столиці підмерзне до -3 градусів, завтра вдень передбачається 0, -1 градус. 25-26 грудня в Києві морози посиляться до -2... -8 градусів", — прогнозує синоптик.

Фото: (pixabay.com/Free-Photos)

Діденко також розповіла, якою буде погода на Новий рік.

"31 грудня — 1 січня до нас наблизиться циклон атлантичного походження. І тому протягом 1 січня 2019 в Україні пройдуть опади — карта. У новорічну ніч – сніг та мокрий сніг, на Заході та Півночі (Київ належить до Півночі), вдень 1 січня опади охоплять Центр, Схід і Південь. Опади очікуються переважно у вигляді мокрого снігу, а вдень дощ — в залежності від температури повітря. Вночі 1 січня в Україні очікується 0... -6 градусів морозу, у Сумській і Харківській-до -8 градусів, на заході України близько нуля. У Києві в новорічну ніч до -3 градусів, вдень 1 січня по 2 градусів", — додала вона.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/tala.didenko

Фото: (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, що раніше провідний синоптик Укргідрометцентру Роман Мурмило повідомив, що за попередніми даними погодні умови на новорічні свята не погіршаться.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики попередили про можливе погіршення самопочуття через погоду.

Раніше синоптики дали прогноз погоди на католицьке Різдво.

Відео: (video.rbc.ua)