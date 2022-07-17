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Ці способи допоможуть зберегти малину довше: не буде псуватися та гнити

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Неділя 17 липня 2022 13:58
Ці способи допоможуть зберегти малину довше: не буде псуватися та гнити Фото: Як малину можна зберігати довше (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Малина дуже корисна для здоров'я і допомагає в боротьбі з багатьма захворюваннями. Але зберігати малину довго дуже складно, оскільки концентрацію корисних речовин ягоди втрачають буквально через пару діб після збору.

Які способи допоможуть зберігати малину довше, розповіли в Dobra yagoda.

Малина дуже корисна в боротьбі із застудами та запальними процесами. У ній міститься велика кількість вітаміну З, а ще й ензими, які допомагають розщеплювати жир. Досить 100 грамів малини в день, щоб прискорити метаболізм і налагодити роботу шлунка.

Як правильно вибирати малину

Не беріть м'яті та пошкоджені ягоди для тривалого зберігання. Така малина довго не варто і її потрібно вжити відразу. Або ж використовувати її для варення, джемів, смузі.

Малина швидко псується і втрачає свої корисні властивості, тому навіть тверді та цілі ягоди не рекомендується залишати більш ніж на одну добу.

Малина повинна бути суха і якщо ви ставите її в холодильник, то не мийте. Мити ягоди потрібно безпосередньо перед вживанням або заготовками.в

Як зберігати малину

Свіжу малину потрібно зберігати тільки в холодильнику, інакше вона швидко почне псуватися або пліснявіти. Не варто залишати її на столі навіть за умови прохолодної температури - вона стане марною і несмачною.

Ідеальна температура для зберігання малини - 4-5 градусів. У такій температурі вона може стояти до трьох днів.

Складіть ягоди в сухий контейнер або невеликий піднос - в один шар. Пакети використовувати для малини категорично не можна.

Ці способи допоможуть зберегти малину довше: не буде псуватися та гнити

Малину потрібно зберігати в холодильнику в контейнерах

Залиште контейнер на середній полиці холодильника і простежте за тим, щоб поруч не було гостро пахнуть продуктів - малина швидко вбирає інші запахи. Контейнер можна накрити щільною кришкою.

Як правильно заморозити малину

Переберіть ягоди. Мити малину перед заморожуванням не обов'язково - вона може розмокнути та втратити форму. Якщо вона дуже курна і брудна - сполосніть акуратно холодною водою і ретельно просушіть.

Потім візьміть піднос або обробну дошку, і викладіть ягоди. Фрукти повинні лежати в один шар і не стикатися один з одним.

Ці способи допоможуть зберегти малину довше: не буде псуватися та гнитиМалину спочатку потрібно заморозити на підносі, а потім скласти в пакети

Поставте піднос з ягодами в морозилку на одну добу. Після того як ягоди повністю замерзли, ви можете скласти їх в контейнер для заморозки або спеціальні пакети.

Пом'яту малину можна перемолоти блендером і залити в контейнер для льоду. Таку малину потім буде зручно використовувати для чаю.

До речі, раніше ми писали про те, що при заморожуванні овочів потрібно знати один важливий нюанс.

А ще розповідали про те, як зберігати моркву всю зиму у звичайній квартирі.

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