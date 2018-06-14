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"США - це стара добра Англія": в мережі відреагували на скандальну заяву Трампа про Крим

STYLERLIFE        14.06.2018 - 22:57
Фото: flickr.com/gageskidmore
Фото: flickr.com/gageskidmore

Президент США заявив, що анексований півострів є російським

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з лідерами країн "Великої сімки" (G7) заявив, що Крим є російським, оскільки "всі, хто живе на півострові, говорять російською". За даними BuzzFeed News, таку заяву американський лідер зробив на вечері з лідерами G7 в рамках саміту в Канаді.

На слова Трампа відреагували користувачі мережі.

"Саме тому Сполучені Штати Америки - це стара добра Англія. Адже в США говорять англійською!" – написали у соцмережі Twitter.

Скріншот поста (twitter.com/Fake_MIDRF)

Слова президента США прокоментували багато користувачі:

"Кілька країн напружилися".

"Канада - Іспанія, Франція, Англія".

"Мені страшно уявити, скільки американських штатів він тепер оголосить мексиканськими".

"Там вся Каліфорнія, Техас і Арізона суцільна Мексика, а та, в свою чергу, - Іспанія".

"А частина міст на заході Фінляндії шведські, там всі говорять по-шведськи".

"У Бразилії всі говорять по-португальськи, значить це - Португалія. А в Чечні всі говорять по-чеченськи, значить це... ой".

Скріншот коментарів (twitter.com/meduzaproject)

Скріншот коментарів (twitter.com/Fake_MIDRF)

Раніше повідомлялося, що Трамп назвав Крим російським.

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Теги: Крым, Дональд Трамп, Крым - это Украина
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