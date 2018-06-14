"США - это старая добрая Англия": в сети отреагировали на скандальное заявление Трампа о Крыме

Президент США заявил, что аннексированный полуостров является российским

Президент США Дональд Трамп во время встречи с лидерами стран "Большой семерки" (G7) заявил, что Крым является российским, поскольку "все, кто живет на полуострове, говорят на русском". По данным BuzzFeed News, такое заявление американский лидер сделал на ужине с лидерами G7 в рамках саммита в Канаде.

На слова Трампа отреагировали пользователи сети.

"Именно поэтому Соединённые Штаты Америки - это старая добрая Англия. Ведь в США говорят по-английски!" – написали в соцсети Twitter.

Скриншот поста (twitter.com/Fake_MIDRF)

Слова президента США прокомментировали многие пользователи:

"Несколько стран напряглись".

"Канада - Испания, Франция, Англия".

"Мне страшно представить, сколько американских штатов он теперь объявит мексиканскими".

"Там вся Калифорния, Техас и Аризона сплошная Мексика, а та, в свою очередь, - Испания".

"А часть городов на западе Финляндии шведские, там все говорят по-шведски".

"В Бразилии все говорят по-португальски, значит это - Португалия. А в Чечне все говорят по-чеченски, значит это... ой".

Скриншот комментариев (twitter.com/meduzaproject)

Скриншот комментариев (twitter.com/Fake_MIDRF)

Ранее сообщалось, что Трамп назвал Крым российским.

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