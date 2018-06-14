"США - это старая добрая Англия": в сети отреагировали на скандальное заявление Трампа о Крыме

Президент США заявил, что аннексированный полуостров является российским
Президент США Дональд Трамп во время встречи с лидерами стран "Большой семерки" (G7) заявил, что Крым является российским, поскольку "все, кто живет на полуострове, говорят на русском". По данным BuzzFeed News, такое заявление американский лидер сделал на ужине с лидерами G7 в рамках саммита в Канаде.
На слова Трампа отреагировали пользователи сети.
"Именно поэтому Соединённые Штаты Америки - это старая добрая Англия. Ведь в США говорят по-английски!" – написали в соцсети Twitter.
Скриншот поста (twitter.com/Fake_MIDRF)
Слова президента США прокомментировали многие пользователи:
"Несколько стран напряглись".
"Канада - Испания, Франция, Англия".
"Мне страшно представить, сколько американских штатов он теперь объявит мексиканскими".
"Там вся Калифорния, Техас и Аризона сплошная Мексика, а та, в свою очередь, - Испания".
"А часть городов на западе Финляндии шведские, там все говорят по-шведски".
"В Бразилии все говорят по-португальски, значит это - Португалия. А в Чечне все говорят по-чеченски, значит это... ой".
Скриншот комментариев (twitter.com/meduzaproject)
Скриншот комментариев (twitter.com/Fake_MIDRF)
Ранее сообщалось, что Трамп назвал Крым российским.
Годовщина катастрофы Ил-76 в Луганске (видео: РБК-Украина)