У центрі Києва почали монтувати новорічний містечко: деталі та фото

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Перекрито рух у центрі

У суботу, 24 листопада, у центрі Києва почали установку новорічного містечка на Софійській Площі. Про це повідомляє "Інформатор".

"У зв'язку з монтажними роботами, які проходять на Софійській площі, перекрито автомобільний рух уздовж правої смуги Володимирського проїзду в напрямку Михайлівської площі. Крім того, обмежено рух транспорту вздовж Володимирського проїзду (від вулиці Малій Житомирській до Михайлівської площі)", - йдеться в повідомленні.

Більше того, журналісти уточнили, що обмеження для водіїв будуть тривалими – аж до 24 січня. На опублікованих фото видно, як поліція відгородила майбутню територію новорічного містечка.

,

Фото: Софійська площа (kiev.informator.ua)

До речі. до Нового року залишилося зовсім небагато, і народ вже активно готується до свята. До речі, є дані, що подарунки для дітей почали скуповувати ще у жовтні.

Ми повідомляли, що Гвен Стефані і Блейк Шелтон випустили зворушливий різдвяний кліп.

Ми писали,що названо причину по якій українці стали частіше звільнятися з роботи.

Відео: Депутати сплять