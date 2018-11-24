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У центрі Києва почали монтувати новорічний містечко: деталі та фото

STYLERЖиття    24.11.2018 - 16:25
У центрі Києва почали монтувати новорічний містечко: деталі та фото
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Перекрито рух у центрі

У суботу, 24 листопада, у центрі Києва почали установку новорічного містечка на Софійській Площі. Про це повідомляє "Інформатор".

"У зв'язку з монтажними роботами, які проходять на Софійській площі, перекрито автомобільний рух уздовж правої смуги Володимирського проїзду в напрямку Михайлівської площі. Крім того, обмежено рух транспорту вздовж Володимирського проїзду (від вулиці Малій Житомирській до Михайлівської площі)", - йдеться в повідомленні.

Більше того, журналісти уточнили, що обмеження для водіїв будуть тривалими – аж до 24 січня. На опублікованих фото видно, як поліція відгородила майбутню територію новорічного містечка.

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Фото: Софійська площа (kiev.informator.ua)

До речі. до Нового року залишилося зовсім небагато, і народ вже активно готується до свята. До речі, є дані, що подарунки для дітей почали скуповувати ще у жовтні.

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