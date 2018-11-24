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В центре Киева начали монтировать новогодний городок: детали и фото

STYLERЖизнь    24.11.2018 - 16:25
В центре Киева начали монтировать новогодний городок: детали и фото
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Движение в центре перекрыто

В субботу, 24 ноября, в центре Киева начали установку новогоднего городка на Софийской Площади. Об этом сообщает "Информатор".

"В связи с монтажными работами, которые проходят на Софийской площади, автомобильное движение перекрыто вдоль правой полосы Владимирского проезда по направлению к Михайловской площади. Кроме того, ограничено движение транспорта вдоль Владимирского проезда (от улицы Малой Житомирской к Михайловской площади)", - говорится в сообщении.

Более того, журналисты уточнили, что ограничения для водителей будут длительными – аж до 24 января. На опубликованных фото видно, как полиция оградила будущую территорию новогоднего городка.

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Фото: Софийская площадь (kiev.informator.ua)

Кстати. до Нового года осталось совсем немного, и народ уже активно готовится к празднику. К слову, есть данные, что подарки для детей начали скупать еще в октябре.

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