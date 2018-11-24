В центре Киева начали монтировать новогодний городок: детали и фото

Движение в центре перекрыто
В субботу, 24 ноября, в центре Киева начали установку новогоднего городка на Софийской Площади. Об этом сообщает "Информатор".
"В связи с монтажными работами, которые проходят на Софийской площади, автомобильное движение перекрыто вдоль правой полосы Владимирского проезда по направлению к Михайловской площади. Кроме того, ограничено движение транспорта вдоль Владимирского проезда (от улицы Малой Житомирской к Михайловской площади)", - говорится в сообщении.
Более того, журналисты уточнили, что ограничения для водителей будут длительными – аж до 24 января. На опубликованных фото видно, как полиция оградила будущую территорию новогоднего городка.
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Фото: Софийская площадь (kiev.informator.ua)
Кстати. до Нового года осталось совсем немного, и народ уже активно готовится к празднику. К слову, есть данные, что подарки для детей начали скупать еще в октябре.
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