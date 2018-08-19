"Україна - морська держава": з'явилися яскраві кадри нічного потопу в Києві (фото, відео)

Фото: (facebook.com/vladimir.bugaenko.5)

Це вже друга повінь у Києві за тиждень.

У ніч на 19 серпня в Києві сталося масштабне підтоплення центральних вулиць. Найбільше постраждали припарковані автомобілі біля ТЦ "Гулівер" та підземні паркінги. У результаті випадання опадів було ускладнено рух транспорту. Про це повідомляють користувачі Facebook.

Одним з найбільш барвистих фотозвітів з місця події є серія кадрів Володимира Бугаєнко. На фото видно, що машини були затоплені на рівні близько одного метра у висоту. Разом з водою на автомобілях осіло сміття, декоративна тирса і мокре листя.

Фото: (facebook.com/vladimir.bugaenko.5)

"Чесно кажучи сьогодні я планував познімати деякий конкурс для вас. Але зірки знову зійшлися на потоп... так що дивіться, оперативно з місця подій. В цей раз Гулівер", — пише він.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/vladimir.bugaenko.5

Відеозаписами очевидців також поділилися київські спільноти "Інформатор", "Київ Оперативний" і "Київ автомобільний" у Facebook.

Відео: (facebook.com/kiev.informator.ua)

Відео: (facebook.com/KyivOperativ)

Відео: (facebook.com/autokiev.info)

До повідомлень про повінь приєднався Клим Братковський, який написав під відео: "Стабільність, Україна - морська держава, ти зрозумів міністр Жданов? Зимова і морська!".

Скріншот поста облікового запису facebook.com/klimetin

Нагадаємо, що в Києві сильна злива затопила центр міста.

Раніше ми повідомляли, що 16 серпня центр Києва пішов під воду через сильну зливу.

До цього експерт назвав спосіб, як впоратися з масштабними потопами в Києві.

Відео: (video.rbc.ua)