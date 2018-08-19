"Україна - морська держава": з'явилися яскраві кадри нічного потопу в Києві (фото, відео)

Це вже друга повінь у Києві за тиждень.
У ніч на 19 серпня в Києві сталося масштабне підтоплення центральних вулиць. Найбільше постраждали припарковані автомобілі біля ТЦ "Гулівер" та підземні паркінги. У результаті випадання опадів було ускладнено рух транспорту. Про це повідомляють користувачі Facebook.
Одним з найбільш барвистих фотозвітів з місця події є серія кадрів Володимира Бугаєнко. На фото видно, що машини були затоплені на рівні близько одного метра у висоту. Разом з водою на автомобілях осіло сміття, декоративна тирса і мокре листя.
Фото: (facebook.com/vladimir.bugaenko.5)
"Чесно кажучи сьогодні я планував познімати деякий конкурс для вас. Але зірки знову зійшлися на потоп... так що дивіться, оперативно з місця подій. В цей раз Гулівер", — пише він.
Скріншот поста облікового запису facebook.com/vladimir.bugaenko.5
Відеозаписами очевидців також поділилися київські спільноти "Інформатор", "Київ Оперативний" і "Київ автомобільний" у Facebook.
Відео: (facebook.com/kiev.informator.ua)
Відео: (facebook.com/KyivOperativ)
Відео: (facebook.com/autokiev.info)
До повідомлень про повінь приєднався Клим Братковський, який написав під відео: "Стабільність, Україна - морська держава, ти зрозумів міністр Жданов? Зимова і морська!".
Скріншот поста облікового запису facebook.com/klimetin
Нагадаємо, що в Києві сильна злива затопила центр міста.
Раніше ми повідомляли, що 16 серпня центр Києва пішов під воду через сильну зливу.
До цього експерт назвав спосіб, як впоратися з масштабними потопами в Києві.
Відео: (video.rbc.ua)