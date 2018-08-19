"Украина - морская держава": появились яркие кадры ночного потопа в Киеве (фото, видео)

Фото: (facebook.com/vladimir.bugaenko.5)

Это уже второе наводнение в Киеве за неделю.

В ночь на 19 августа в Киеве произошло масштабное подтопление центральных улиц. Более всего пострадали припаркованные автомобили возле ТЦ "Гулливер" и подземные паркинги. В результате выпадения осадков было усложнено передвижение транспорта. Об этом сообщают пользователи в Facebook.

Одним из наиболее красочных фотоотчетов с места события является серия кадров Владимира Бугаенко. На фото видно, что машины были затоплены на уровне около одного метра в высоту. Вместе с водой на автомобилях осел мусор, декоративные опилки и мокрые листья.

Фото: (facebook.com/vladimir.bugaenko.5)

"Честно говоря сегодня я планировал поснимать некоторый конкурс для вас. Но звезды опять сошлись на потопе... так что смотрите, оперативно с места событий. В этот раз Гулливер", — пишет он.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/vladimir.bugaenko.5

Видеозаписями очевидцев также поделились киевские сообщества "Информатор", "Киев Оперативный" и "Киев автомобильный" в Facebook.

Видео: (facebook.com/kiev.informator.ua)

Видео: (facebook.com/KyivOperativ)

Видео: (facebook.com/autokiev.info)

К сообщениям о наводнении присоединился Клим Братковский, который написал под видео: " Стабильность, Украина - морская держава, ты понял министр Жданов? Зимняя и морская!".

Скриншот поста аккаунта facebook.com/klimetin

Напомним, что в Киеве сильный ливень затопил центр города.

Ранее мы сообщали, что 16 августа центр Киева ушел под воду из-за сильного ливня.

До этого эксперт назвал способ, как справиться с масштабными потопами в Киеве.

Видео: (video.rbc.ua)