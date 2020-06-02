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В Україні дороги можуть стати платними: усі подробиці

STYLERЖиття    02.06.2020 - 20:39
В Україні дороги можуть стати платними: усі подробиці
Дороги в Україні (фото: РБК-Україна)

Уряд пропонує зробити платними дороги для важкого транспорту

Дороги в Україні можуть стати платними для важких транспортних засобів, масою понад 12 тонн. Минулого тижня народні депутати зареєстрували два відповідних законопроекти №3545 і №3544.

Пропонується, щоб важкі вантажівки і автобуси платили за проїзд на всіх дорогах. Хоча в Європі, наприклад, платний проїзд діє тільки на окремих магістралях. При цьому в Україні також розробляють можливість впровадження окремих смуг для великовантажного транспорту.

Передбачається, що перелік платних доріг підготує Кабінет міністрів. Облік пропуску буде здійснюватися за допомогою спеціального пристрою, який повинний бути встановлений на кожному авто.

Тарифи на проїзд по дорогах ще розглядаються, але вже визначилися зі штрафами.

  • За перше порушення водіям доведеться заплатити 3 230 гривень;
  • За друге порушення протягом року - 6 460 гривень;
  • За відсутність на транспорті приладу обліку - 85 000 гривень.

Планується, що кошти, отримані зі штрафів, будуть спрямовані в дорожній фонд.

Якщо ці законопроекти будуть прийняті, то нові правила наберуть чинності для іноземних перевізників з 1 січня 2021 року, а для українських - з 1 січня 2024 року.

Нагадаємо, українським водіям почали розсилати "листи щастя" з 1 червня.

Раніше "Евробляхерам" підготували несподіваний сюрприз.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новини України дорогиавтомобили
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