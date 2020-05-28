В Україні різко похолодає і заллє зливами: яким областям сильно не пощастить

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні стане ще холодніше, очікуються сильні зливи і грози

Погода в Україні найближчими днями знову почне погіршуватися. Синоптики попереджають про різке зниження температури повітря, сильні зливи, грози, місцями можливий навіть град.

Як повідомляє Український гідрометцентр, у суботу очікується зниження температури повітря в кількох областях. Також можливий сильний вітер, зі штормовими поривами у всіх областях країни.

На сході України пройдуть сильні грози, місцями можливі зливи. Температура повітря вночі коливатиметься від +12 до +16 градусів, удень повітря прогріється до +18 +21 градуса. У Дніпрі та Полтаві буде холодніше, від +16 до +18 градусів.

У південних областях будуть йти дощі, вітер до 12 м/с. Вночі від +12 до +14 градусів, вдень прогріється до +18 +20 градусів. У Криму буде йти дощ, вночі +11 +13, вдень до +20 градусів.

На півночі пройдуть сильні зливи, очікується посилення вітру до штормових поривів. Вночі від +9 до +11 градусів, вдень очікується від +15 до +17 градусів.

У західній частині країни пройдуть сильні зливи, гроза і град. Вночі температура опуститься до +8 +10 градусів, вдень очікується від +11 до +13 градусів, найтепліше буде на Закарпатті – до +17 градусів.

В центральній частині країни короткочасні дощі та зливи, сильний вітер. Вночі +9 +11 градусів, вдень від +15 до +18 градусів.

У Києві 30 травня синоптики прогнозують сильні зливові дощі, посилення вітру до штормових значень. Нічна температура повітря складе +9 +11 градусів, удень повітря прогріється до +15 +17 градусів.

Карта погоди в Україні на 30 травня

Тим часом, у п'ятницю, 29 травня, в Україні очікується дощова погода та посилення вітру.

На сході країни буде тепло, вночі +12 +14 градусів, вдень від +21 до +24 градусів. Проте в усіх областях регіону будуть йти сильні дощі.

В південних областях пройдуть короткочасні дощі, місцями сильні. Нічна температура повітря коливатиметься від +10 до +13 градусів, вдень очікується від +17 до +20 градусів. У Криму дощ, вночі +11 +13 градусів, удень до +19 градусів.

На півночі країни дощ буде йти вночі, а також в денні години. Температура повітря вночі +10 +12 градусів, вдень від +16 до +18 градусів.

У західних областях синоптики прогнозують дощі, місцями можливі зливи. Нічна температура повітря коливатиметься від +9 до +11 градусів, вдень прогріється до +14 +17 градусів.

В центральній частині країни дощ буде йти й вночі, і вдень. Температура повітря коливатиметься від +10 +12 градусів в нічні години до +17 +19 градусів вдень.

У Києві 29 травня пройдуть короткочасні дощі. Вітер сильний, до штормових поривів. Вночі від +10 до +12 градусів, вдень прогріється до +16 +18 градусів.

Карта погоди в Україні на 29 травня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик Наталка Діденко спрогнозували Україні новий температурний рекорд.

А також повідомляли про те, що синоптики розповіли, коли в Україну прийде потепління.

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Автор: Анна Шиканова