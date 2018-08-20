"Знищення тисячолітньої історії": в мережі показали наслідки підтопу розкопок на Поштовій площі

Місце розкопок на Поштовій площі, 16.08.2018 (фото: facebook.com/Музей-на-Поштовій-площі)

На фото видно, що залишки дерев'яних конструкцій практично знищені

Негода в Києві, яка спровокувала в ніч на 19 серпня масштабне підтоплення центральних вулиць столиці, не обійшла стороною історичну частину міста. У мережі з'явилися знімки, на яких видно наслідки підтоплення місця археологічних робіт на Поштовій площі. Серію фотографій на своїй facebook-сторінці опублікував столичний активіст Віталій Білецький.

Так, на фото видно все ще трохи підтоплені підземні зали розкопок. Всюди сміття, а стародавні знахідки у вигляді збережених до наших днів дерев'яних елементів практично повністю знищені.

Фото: facebook.com/BeletskiyVitaliy

"Цей пост напряму пов'язаний зі святом Дня Незалежності України! На цих фото зображено знищення тисячолітньої історії незалежної Київської Русі-України! Подивіться уважно на фото. Таке ставлення міської влади до надбання цілої нації", — ділиться емоціями активіст.

Місце розкопок після зливи в ніч на 19 серпня (фото: facebook.com/BeletskiyVitaliy)

Деякі історичні знахідки накриті чорним поліетиленом. Однак це не допомогло захистити їх від води.

"Так у нас "законсервовані" знахідки часів Київської Русі", — іронічно описує побачене Віталій Білецький.

"І все це відбувається в реальному часі під Поштовою площею. А на поверхні сучасне місто живе, готується до свята і в більшості не розуміє, що ми втрачаємо навіть надію на збереження унікальних знахідок. Ось така історія про історію", — підсумував активіст.

Скріншот поста facebook.com/BeletskiyVitaliy

"Вибачте. Але це не консервування. Це пакування на кшталт "груз 200". І навіть не зовсім це. Погодження як до брудного сміття. До сміття, яке заблокувало очікувані гроші. А що до свята і тужливої мантри про незалежність — країна, в якій не працюють закони і громадяни якої роз'єднані, не може бути незалежною", — прокоментувала пост активіста Олександра Борисова.

Нагадаємо, раніше в мережі опублікували відео потопу на місці розкопок на Поштовій площі.

"Залило розкопки більше, ніж під час прориву магістральної труби водопроводу. Також сильно заливало минулої осені. Зараз до води, яка тече по землі, додалися струмки, стікають по стінах — у тому місці, де вода вже знайшла прохід при аварії", — повідомила тоді активістка Анабелла Моріна.

Відзначимо, що в 2016 році STYLER готувала фоторепортаж про те, як проходять розкопки на Поштовій. Тоді в департаменті культури КМДА нам повідомили: "Ми обов'язково створимо цей музей".

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